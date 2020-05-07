Сирия, 7 мая. Террористы «Исламского государства»1 устроили засаду для сирийских военнослужащих в Хомсе. В Хасаку прибыло около 300 солдат международной коалиции. Сразу несколько отрядов покинули подконтрольную Турцию группировку «Дивизия Султан Мурад» из-за несогласия с политикой руководства. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская Арабская Армия (САА) и союзные силы: отразили нападение террористов «Исламского государства» в Дейр-эз-Зоре; направили подкрепления в Даръа.

«Исламское государство» (ИГ1, ИГИЛ1): понесло потери в ходе перестрелки с подразделением сирийской армии в Дейр-эз-Зоре.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: обстреляла мирный поселок на западе провинции Алеппо; отразила нападение на свою штаб-квартиру и продолжила строить укрепления и прокладывать тоннели на юге Идлиба.

«Сирийская национальная армия» (СНА): лишилась одного боевика, застреленного неизвестными, и полевого командира на севере Алеппо.

«Исламская партия Туркестана»: взорвала ТЭЦ на юге Идлиба.

«Демократические силы Сирии» (SDF): провели рейд в Ракке, арестовав четырех человек, подозреваемых в пособничестве террористам ИГ, а также лишились нескольких боевиков убитыми и раненными при взрыве заминированного автомобиля в Дейр-эз-Зоре.

Международная коалиция: направила конвой военной техники и подкрепления в Хасаку.

Провинция Алеппо

Как передает РИА Новости со ссылкой на брифинг Центра примирения враждующих сторон (ЦПВС), за прошедшие сутки обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, не было зарегистрировано. Вместе с тем боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» обстреляли окрестности поселка Мизназ, что повлекло материальный ущерб, нанесенный жилым домам.

Сразу несколько отрядов вышли из состава «Дивизии Султан Мурад». Как сообщает агентство Step News, причиной послужила политика руководства дивизии. Напомним, что в настоящее время различные фракции «Сирийской национальной армии» были направлены Турцией в Ливию. Финансирование группировок, которые отказались участвовать в боях в Ливии на стороне нелегитимного Правительства национального согласия (ПНС) было урезано. Позднее в городе Африн взорвался автомобиль высокопоставленного полевого командира «Дивизии Султан Мурад», он скончался на месте.

В городе Джераблус неизвестный совершил вооруженное нападение на патруль боевиков «Сирийской национальной армии» в районе Аль-Карат. По информации курдского новостного агентства Rojava Network, нападающему удалось застрелить четверых боевиков, после чего он скрылся с места преступления. В поселке Суккария боевики обезвредили самодельную бомбу, усыновленную в их автомобиль.

Провинция Дейр-эз-Зор

Согласно сообщению агентства Al Masdar, в районе города Меядин на юго-востоке провинции произошло столкновения отрядов Национальных сил обороны силы (NDF) с террористами «Исламского государства». По словам источника, террористы попытались взять штурмом позиции NDF, но нападение помогли отразить подразделения сирийской армии. В ходе затянувшегося боя были убиты и ранены несколько террористов. По неподтвержденным данным, около 20 военнослужащих и бойцов NDF были ранены и убиты.

Позднее Telegram-канал «Вестник Дамаска» сообщил, что в результате срабатывания взрывного устройства в одном из автомобилей на дороге в поселке Багуз на востоке провинции, погиб один гражданский и еще двое боевиков «Демократических сил Сирии» получили ранения.

Провинция Даръа

В Даръа было направлено крупное военное подкрепление правительственных войск. Как сообщает Baladi News, САА усиливает свое военное присутствие у поселка Тель-Кадер и Аль-Ядуда, где также был арестован бывший полевой командир боевиков, который несет ответственность за убийство девяти военнослужащих сирийской армии. Военные подкрепления также прибыли к 52-ой и 38-ой бригадам к востоку от города Даръа, где отмечались вылазки «спящих ячеек» боевиков.

Провинция Идлиб

Как передает Сирийская обсерватория по правам человека, отряд неизвестных боевиков попытался штурмом взять штаб «Хайят Тахрир аш-Шам» в поселке Аль-Фуа. В ответ боевики открыли огонь из пулеметов, ранив и убив несколько нападавших. Источник также сообщил, что в поселке Мисрин также группа неуказанных лиц, вооруженных автоматами, попыталась остановить бронированный автомобиль «Хайят Тахрир аш-Шам» и угнать её, однако встретили отпор. Напомним, два дня назад на дороге Идлиб – Маарет-Мисрин неизвестные также совершили нападение на конвой ХТШ.

Как сообщает агентство Anna News, на юге провинции Идлиб боевики из состава запрещенной в РФ «Исламской партии Туркестана» уничтожили охлаждающую систему ТЭЦ в районе поселка Зайзун. Ранее боевики уже вызвали недовольство местных жителей, когда демонтировали в округе опоры линий электропередач для перепродажи кабеля, а также разрушили отопительные котлы в соседнем поселке, оставив сельчан без горячей воды. Разрушенная боевиками электростанция относится к одним из самых мощных в Сирии. Ее мощность составляет 384 мегаватта, она снабжала электроэнергией близлежащие населенные пункты.

Со стороны турецких наблюдательных пунктов был открыт огонь из ракетных установок по позициям сирийской армии у окрестностей Саракиб. Как сообщает источник в сети Twitter @NagiNajjar, так как у опорных пунктов турецкой армии базируются также отряды «Хайят Тахрир аш-Шам» невозможно доподлинно установить кем был совершен обстрел. Как передает Telegram-канал «Рыбарь», боевики продолжили работы по прокладываю туннелей в у склонов Джебель аз-Завия.

Провинция Ракка

Как передает Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR), подконтрольный боевиками SDF военный совет Ракки провел рейд в поселке Тель-Баяд, где после обыска были задержаны четверо человек, которых обвинили в принадлежности к «спящим ячейкам» ИГ и в организации нападений на патрули SDF и гражданских лиц. Пресс-центр сил безопасности SDF «Асайиш» распространил в сети фотографии изъятого у боевиков вооружения и материалов для изготовления взрывчатки.

Министерство обороны Турции сообщает, что в районе операции «Источник мира» турецкие спецгруппы продолжают поисково-разведочные работы. Согласно информации, предоставленной ведомством, на севере провинции военнослужащим и членам союзных группировок удалось обнаружить и уничтожить несколько СВУ, которые были установлены в автотранспорт «Сирийской национальной армии» курдскими боевиками.

Провинция Хасака

Как сообщили местные источники портала SOHR, американские войска продолжают восстанавливать свое влияние к востоку от реки Евфрат, увиливая военное присутствие в Хасаке. Днем к базе ВС США «Касра» в поселке Тель-Байдар прибыл конвой военной и строительной техники. Коалиция также интенсифицировала патрулирование на востоке провинции. Еще одна автоколонна из 300 военнослужащих на бронированных автомобилях прибыла в Хасаку с севера Ирака, после пересечения границы через незаконный пункт «Аль-Валид».

Ирак

Как передает Telegram-канал «Рыбарь», Пентагон сообщил о гибели двух американских военнослужащих в результате не боевого инцидента в иракской провинции Эрбиль. По мнению военных аналитиков, заявление о гибели двух солдат при неизвестных обстоятельствах могут быть попыткой США легитимизировать свои боевые потери при обстреле их военной базы в январе этого года. 8 января база ВС США «Айн Аль-Асад» попала под удар оперативно-тактических баллистических ракет, выпущенных со стороны позиций Корпуса Стражей Исламской революции. Иранские бойцы нанесли ответный удар по базу в качестве ответных действий покушение на генерала «Кудс» Касейма Сулеймани — 3 января он погиб в результате авиаудара, нанесенного беспилотником ВС США по кортежу высокопоставленных офицеров «Кудс» и «Хашд Шааби» в Багдаде.

Источник также передал, что днем международный терминал Багдада в очередной раз подвергся ракетному обстрелу со стороны неизвестных. По различным сведениям, было выпустили около 16 ракет, три из которых достигли «зеленой зоны». Позже иракские силовики обнаружили самодельную пусковую установку в окрестностях Багдада во время рейда. Жертв удалось избежать, был нанесен только материальных ущерб.

1 Организация запрещена на территории РФ.