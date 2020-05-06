МИД Белоруссии лишил аккредитации журналистов Первого канала

Минск, 6 мая. Министерство иностранных дел Белоруссии лишило аккредитации телевизионную группу российского Первого канала. Причиной стал сюжет о ситуации в стране с распространением коронавируса.

По данным СМИ, сюжете Первого канала, вызвавший недовольство белорусского МИД, вышел в среду. В репортаже фигурировало кладбище в городе Столбцы со свежими могилами. Журналист телеканала сообщал, что свежие могилы появились буквально за несколько дней в конце апреля, связав это с коронавирусом.

«Сегодня по закону МИД Беларуси лишил аккредитации съемочную группу Первого канала с предупреждением: готовы и на более жесткие меры», — было заявлено в эфире телеканала «Белорусь 1».

Журналист телеканала подтвердил, что решение было связано с вышедшим сюжетом о коронавирусе.

«Беларусь имеет право защищать своих граждан не только медицински, но и информационно, например, от лжи и фейков, которых в одном сюжете [Первого канала] — семь штук. Это перебор, господа», — добавил он.

Отметим, ранее ООН призвала Белоруссию принять незамедлительные и масштабные меры по ужесточению физического дистанцирования на фоне распространения инфекции. Дело в том, что в стране регистрируется активное распространение инфекции. Эпидемия в стране перешла в фазу местной трансмиссии инфекции среди населения, а это требует срочного усиления карантинных мер. В Белоруссии на протяжении последних четырех с половиной недель наблюдается устойчивый рост числа новых случаев заражения. А темп прироста является одним из самых высоких в Европейском регионе ВОЗ.

Кроме того, президент страны Александр Лукашенко ранее пригласил глав государств, в том числе России, приехать в Минск на парад Победы. Он принял решение не отменять торжественные мероприятия даже в условиях пандемии.

Во вторник президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с Лукашенко обсудил ситуацию вокруг пандемии коронавируса. По данным пресс-службы Кремля, главы государств «подробно информировали друг друга о мерах, предпринимаемых по борьбе с инфекцией и ее последствиями».