МИД РФ использует все возможности для освобождения Шугалея и Суэйфана из ливийского плена

Москва, 6 мая. МИД России намерен задействовать все доступные возможности для освобождения россиян, сотрудников Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максима Шугалея и Самера Суэйфана, задержанных в прошлом году в Ливии.

«МИД РФ продолжит настойчивые усилия по скорейшему и безусловному освобождению Максима Шугалея и Самера Суэйфана и будет и далее использовать для этого все имеющиеся возможности и каналы соответствующего влияния на ливийские власти», — подчеркнули в дипломатическом ведомстве.

Министерство иностранных дел призывает россиян воздержаться от посещения Ливии, а российских работодателей — от командирования туда своих сотрудников, так как риски поездок в североафриканскую страну сейчас слишком велики.

Напомним, что прошлым летом глава ФЗНЦ Александр Малькевич сообщил о задержании в Ливии двух сотрудников фонда — Максима Шугалея и Самера Суэйфана. На данный момент россияне удерживаются в тюрьме «Митига».

Ранее депутат Госдумы Евгений Федоров заявил, что недавно вышедший фильм «Шугалей» может ускорить процесс возвращения домой российских социологов, незаконно удерживаемых в Триполи. Отметим, что в фильме, премьера которого состоялась 1 мая на телеканале НТВ, рассказывается реальная история Шугалея и Суэйфана, попавших в плен боевиков так называемого Правительства национального согласия Ливии. Они заподозрили, что исследование россиян откроет миру неприглядную правду о деятельности ПНС. В итоге социологов без предъявления обвинений задержали и поместили в тюрьму, известную своими нечеловеческими условиями содержания.