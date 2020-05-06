Санкт-Петербург, 6 мая. Председатель комитета Государственной думы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев рассказал о реализации программ по предоставлению земельных участков многодетным семьям.

Николаев принял участие в онлайн-конференции на тему «Дача, садоводство и огородничество — спасение от пандемии», которая состоялась 6 мая на площадке Медиагруппы «Патриот».

По его словам, в настоящее время работают программы, в рамках которых многодетные семьи могут получить земельный участок.

«Эти программы работают, но к сожалению, не везде. Знаем массу случаев, когда многодетные семьи живут на территории национального парка или там, где оборот земель запрещен… Мы подготовили законопроект, который позволит вернуть в оборот эти земли. В 2012 году в указе президента было упомянуто, что на участках должна быть инфраструктура, до сих пор во многих регионах эта ситуация не решается», — отметил Николаев.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань вспыхнула эпидемия пневмонии. Позднее стало известной, что возбудителем заболевания является новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту число зараженных новым вирусом во всем мире достигает более 3,6 миллиона человек, 257 тысяч человек скончались.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США причастны к созданию и распространению коронавирусной инфекции. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были найдены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.