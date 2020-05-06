Ненакрашенная Кудрявцева в «спортивке» удивила поклонников

Москва, 6 мая. Телеведущая Лера Кудрявцева выложила в своем Instagram фотографию, на которой продемонстрировала, как выглядит без макияжа.

48-летняя телеведущая опубликовала снимок, на котором она снята со своим 32-летним супругом, хоккеистом Игорем Макаровым. Фотография сделана во дворе ее дома. Телеведущая показала, как выглядит в простом спортивном костюме и без макияжа или прически.

Подписчики телеведущей отметили, что им понравился ее внешней вид. По мнению поклонников, Кудрявцева очень молодо выглядит, а отсутствие макияжа ей идет.

Отметим, что Кудрявцева и Макаров поженились шесть лет назад. У них есть годовалая дочь по имени Маша. Первого ребенка Лера Кудрявцева родила в 1990 году — тогда на свет появился ее сын Жан от барабанщика группы «Ласковый май» Сергея Ленюка.

Ранее Кудрявцева пожаловалась на потребительское отношение к себе со стороны знакомых и коллег. По словам телеведущей, длительное время она относилась с пониманием к окружающим людям, однако это привело к тому, что люди начали откровенно пользоваться ее доверием и радушием.

Кудрявцева подчеркнула, что невозможно оставаться хорошей для всех, так как всегда найдется кто-то, кого ты раздражаешь. Телеведущая призналась, что приняла решение открыто высказывать свое мнение, даже если оно кому-то не нравится. По словам Кудрявцевой, после этого она стала «для многих неудобной, некомфортной».