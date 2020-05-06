Россияне назвали свои любимые фильмы о войне

Москва, 6 мая. В преддверии Дня Победы россияне назвали свои самые любимые фильмы о Великой Отечественной войне. Онлайн-голосование проводилось в рамках проекта Кино Mail.ru.

Согласно результатам опроса, лидером рейтинга стала картина Леонида Быкова «В бой идут одни «старики», вышедшая на экраны в 1974 году. В первой тройке также оказались фильмы «А зори здесь тихие» Станислава Ростоцкого и «Офицеры» Владимира Рогового.

В топ-10 также вошли фильмы «Судьба Человека» и «Они сражались за Родину» Сергея Бондарчука, «Летят журавли» Михаила Калатозова и другие, передает Пятый канал.

Ранее президент России Владимир Путин объявил, что в небе над Москвой 9 мая состоится авиационный парад, в котором примут участие самолеты и вертолеты, передавал RT. Позднее глава Минобороны России Сергей Шойгу уточнил, что над Красной площадью в едином строю пролетит 75 самолетов и вертолетов. Также предусмотрен полет авиации в 47 городах страны и на российских военных базах за рубежом.

Как сообщало Федеральное агентство новостей, Западный, Южный, Центральный и Восточный военные округа, Северный флот и четыре российские заграничные военные базы проведут парад в воздухе, в котором примут участие более 600 летательных аппаратов.