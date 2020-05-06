Сирия, 6 мая. Боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» строят новые укрепления в Идлибе. Террористы «Исламского государства»1 устроили засаду для сирийских военнослужащих в Дейр-эз-Зоре. В Ракке обезврежено несколько автомобильных бомб. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская Арабская Армия (САА) и союзные силы: понесли потери в результате атаки террористов в Дейр-эз-Зоре.

ВС Турции и союзные силы: обезвредили несколько взрывных устройств на севере Ракки.

«Сирийская национальная армия» (СНА): лишилась одного боевика, застреленного неизвестными в Алеппо.

«Исламское государство» (ИГ1, ИГИЛ1): совершило нападение на отряд сирийской армии на востоке провинции Дейр-эз-Зор.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: продолжила работы по прокладываю туннелей и строительству укреплений на юге Идлиба.

Провинция Алеппо

На севере провинции сохраняется напряженная обстановка в зоне оккупации протурецких боевиков. В городе Джераблус неизвестный совершил вооруженное нападение на патруль боевиков «Сирийской национальной армии» в районе Аль-Карат. По информации курдского новостного агентства Rojava Network, нападающему удалось застрелить четверых боевиков, после чего он скрылся с места преступления. В поселке Суккария боевики «Сирийской национальной армии» обезвредили самодельную бомбу, усыновленную в их автомобиль.

Источник также сообщил, что днем турецкие пограничники обстреляли наблюдательный пункт военной полиции ВС РФ в 8 километрах от города Кобани (Рас аль-Айн). Огонь был открыт со стороны турецкой границы, под подозрением подконтрольные Анкаре формирования.

Провинция Дейр-эз-Зор

Более 20 военнослужащих сирийской армии были убиты и ранены на востоке провинции. Как сообщает агентство Baladi News, боевики запрещенного в РФ «Исламского государства» устроили засаду для сирийских военнослужащих на дороге у поселка Аш-Шула в пустынной местности. Местные передают местные источники, террористы начали атаку с минометного обстрела позиций САА и успели скрыться до прибытия в район подкреплений. Со стороны официальных СМИ подтверждения потерь правительственных войск пока не поступало.

Провинция Идлиб

Со стороны турецких наблюдательных пунктов был открыт огонь из ракетных установок по позициям сирийской армии у окрестностей Саракиб. Как сообщает источник в сети Twitter @NagiNajjar, так как у опорных пунктов турецкой армии базируются также отряды «Хайят Тахрир аш-Шам» невозможно доподлинно установить кем был совершен обстрел.

Как передает Telegram-канал «Рыбарь» на юге провинции боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» продолжил работы по прокладываю туннелей в окрестностях гор Джебель аз-Завия, а также, несмотря на действующий режим прекращения огня, боевики укрепляют свои оборонительные рубежи.

Провинция Ракка

Министерство обороны Турции сообщает, что в районе операции «Источник мира» турецкие спецгруппы продолжают поисково-разведочные работы. Согласно информации, предоставленной ведомством, на севере провинции турецким военнослужащим и членам союзных группировок удалось обнаружить и уничтожить несколько СВУ, которые предположительно были установлены в автотранспорт «Сирийской национальной армии» боевиками «Демократических сил Сирии».

1 Организация запрещена на территории РФ.