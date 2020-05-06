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Сирия новости 6 мая 22.30: ХТШ строит новые укрепления в Идлибе, террористы ИГ* совершили нападение в Дейр-эз-Зоре

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Сирия новости 6 мая 22.30: ХТШ строит новые укрепления в Идлибе, террористы ИГ* совершили нападение в Хомсе

Сирия, 6 мая. Боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» строят новые укрепления в Идлибе. Террористы «Исламского государства»1 устроили засаду для сирийских военнослужащих в Дейр-эз-Зоре. В Ракке обезврежено несколько автомобильных бомб. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская Арабская Армия (САА) и союзные силы: понесли потери в результате атаки террористов в Дейр-эз-Зоре. 

ВС Турции и союзные силы: обезвредили несколько взрывных устройств на севере Ракки. 

«Сирийская национальная армия» (СНА): лишилась одного боевика, застреленного неизвестными в Алеппо. 

«Исламское государство» (ИГ1, ИГИЛ1): совершило нападение на отряд сирийской армии на востоке провинции Дейр-эз-Зор. 

«Хайят Тахрир аш-Шам»: продолжила работы по прокладываю туннелей и строительству укреплений на юге Идлиба.

Текущая расстановка сил в Сирии

Провинция Алеппо

Провинция Алеппо

На севере провинции сохраняется напряженная обстановка в зоне оккупации протурецких боевиков. В городе Джераблус неизвестный совершил вооруженное нападение на патруль боевиков «Сирийской национальной армии» в районе Аль-Карат. По информации курдского новостного агентства Rojava Network, нападающему удалось застрелить четверых боевиков, после чего он скрылся с места преступления. В поселке Суккария боевики «Сирийской национальной армии» обезвредили самодельную бомбу, усыновленную в их автомобиль.

Источник также сообщил, что днем турецкие пограничники обстреляли наблюдательный пункт военной полиции ВС РФ в 8 километрах от города Кобани (Рас аль-Айн). Огонь был открыт со стороны турецкой границы, под подозрением подконтрольные Анкаре формирования.

Провинция Дейр-эз-Зор

Провинция Дейр-эз-Зор

Более 20 военнослужащих сирийской армии были убиты и ранены на востоке провинции. Как сообщает агентство Baladi News, боевики запрещенного в РФ «Исламского государства» устроили засаду для сирийских военнослужащих на дороге у поселка Аш-Шула в пустынной местности. Местные передают местные источники, террористы начали атаку с минометного обстрела позиций САА и успели скрыться до прибытия в район подкреплений. Со стороны официальных СМИ подтверждения потерь правительственных войск пока не поступало. 

Провинция Идлиб

Провинция Идлиб

Со стороны турецких наблюдательных пунктов был открыт огонь из ракетных установок по позициям сирийской армии у окрестностей Саракиб. Как сообщает источник в сети Twitter @NagiNajjar, так как у опорных пунктов турецкой армии базируются также отряды «Хайят Тахрир аш-Шам» невозможно доподлинно установить кем был совершен обстрел.

Как передает Telegram-канал «Рыбарь» на юге провинции боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» продолжил работы по прокладываю туннелей в окрестностях гор Джебель аз-Завия, а также, несмотря на действующий режим прекращения огня, боевики укрепляют свои оборонительные рубежи.

Провинция Ракка

Провинция Ракка

Министерство обороны Турции сообщает, что в районе операции «Источник мира» турецкие спецгруппы продолжают поисково-разведочные работы. Согласно информации, предоставленной ведомством, на севере провинции турецким военнослужащим и членам союзных группировок удалось обнаружить и уничтожить несколько СВУ, которые предположительно были установлены в автотранспорт «Сирийской национальной армии» боевиками «Демократических сил Сирии».

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

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