Москва, 6 мая. За сутки в Москве умерли 39 пациентов с положительным тестом на коронавирус. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией в Москве.

«В Москве скончались 39 пациентов, у которых был подтвержден диагноз «пневмония» и положительный результат тестов на коронавирус», — говорится в сообщении.

В штабе также добавили, что с начала эпидемии в Москве умерли 905 человек с положительным тестом на коронавирусную инфекцию.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована массовая эпидемия пневмонии. Позднее медикам удалось выяснить, что возбудителем эпидемии является новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время число инфицированных во всем мире достигает более 3,6 миллиона человек, 257 тысяч человек погибли.

В России зафиксировано более 165 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией, более 1530 человек умерли. 21 тысяча человек полностью выздоровели и были выписаны из больниц.

В связи с угрозой дальнейшего распространения инфекции в большинстве регионов РФ действует режим тотальной самоизоляции. Гражданам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев.

Многие эксперты уверены, что власти США причастны к созданию и распространению коронавирусной инфекции. Об этом также свидетельствуют контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», обнаруженные на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.