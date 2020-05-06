МИД РФ осудил попытку группы наемников прорваться в Венесуэлу

Каракас, 6 мая. Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил о задержании еще четырех участников попытки вторжения в страну. По его словам, они пытались проникнуть на территорию Венесуэлы.

«Захвачены ещё четыре новых террориста... гражданско-военно-полицейская операция продолжается», — сказал Мадуро.

Ранее министерство обороны Венесуэлы сообщило, что на территорию страны утром 3 мая группа террористов-наемников предприняла попытку прорваться в республику на катерах. Венесуэльские военные отметили, что группа была организован и обучена на территории Колумбии.

Напомним, что в конце прошлого года Мадуро объявил руководителя Колумбии Ивана Дуке «национальным врагом» Боливарианской республики. По словам Мадуро, Колумбия стоит за всеми попытками дестабилизировать обстановку в Венесуэле.

Министерство иностранных дел России уже осудило попытку наемников прорваться на территорию Венесуэлы. Соответствующее заявление было распространено пресс-службой российского МИДа.

«С тревогой восприняли информацию о попытке группы наемников высадиться на территорию Венесуэлы для совершения терактов против представителей законной власти этой страны и ее руководства», — отметили в российском дипведомстве.

В МИД РФ подчеркнули, что действия наемников заслуживают безусловного осуждения, тем более, что они были устроены на фоне бушующей пандемии коронавируса. Российские дипломаты отметили, что, по данным правоохранительных органов Венесуэлы, среди наемников были лица, связанные со спецслужбами США.