В Госдуме рассказали, как повлияли на жизнь россиян правки в закон об огородничестве

Санкт-Петербург, 6 мая. Председатель комитета Государственной думы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев в онлайн-эфире Медиагруппы «Патриот» рассказал, как повлияли на жизнь россиян правки в закон об огородничестве, принятые год назад.

Парламентарий говорит, что проходили онлайн-слушания, в котором принимали участия садоводы от Калининграда до Приморья, в ходе которых были подведены итоги первого года работы закона. Были выделены некоторые болезненные темы, которые затем обсуждались комитетом по земельным отношениям.

«Прежде всего, это вопросы, связанные с управлением общедолевой собственностью. В управлении этим имуществом теперь принимают участие не только члены садоводского товарищества, но и те люди, которые не захотели становиться членами, но живут на этой территории. Теперь все члены сватовства являются совладельцами», — говорит Николаев.

По его словам, остается много вопросов, связанных с порядком проведения общих собраний. Сейчас в режиме самоизоляции просто так собраться вместе не получится. Данные вопросы получают решение в перспективе.

«Очень важный блок — взаимоотношения садоводов с местными муниципалитетами. Ведь закон дал возможность прописываться на участках. Рядом с большими городами целые дачные поселки становятся мини-городками. В которых проживают круглый год. Люди ставят вопросы, чтобы товарищества приобретали статус населенных пунктов», — отмечает парламентарий.

Николаев подчеркивает, что новый закон работает и решает многие вопросы. По его словам, в него еще будут вноситься определенные правки.