Сафронов призвал олигархов дарить российским больницам аппараты ИВЛ

Москва, 6 мая. Российский живописец Никас Сафронов приобрел аппарат ИВЛ и передал его в Ульяновскую детскую больницу.

Сафронов уверен, что именно в такие непростые времена нужно заниматься меценатством. Он лично не понимает олигархов, которые закупают дорогое оборудование для собственных нужд.

По словам художника, даже один аппарат ИВЛ может спасти десятки людей. И для Сафронова важно, что он лично сделал вклад в спасение жизней.

При покупке ИВЛ выяснилось, что богатые люди приобретают аппарат «на всякий случай». Нельзя жалеть средств на помощь другим, уверен художник.

«Мне даже предложили. Спасайся, мол, сам. Но это неправильно», — заявил Сафронов, его слова передает телеканал «360».

Художник надеется, что его подарок больнице станет примером для других обеспеченных людей.

Сафронов, как и другие москвичи, находится в самоизоляции в своей столичной квартире. Он рассказал, что ему приходится самому ухаживать за растениями в оранжерее, поскольку его садовники пока не приходят. Художник работает дома и пишет картины.