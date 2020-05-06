Полевые командиры сирийской группировки отказались от принудительной отправки в Ливию

Полевые командиры группировки «Дивизия Султан Мурад» отказались подчиняться, узнав, что им предстоит отправиться в Ливию и сражаться на стороне боевиков так называемого Правительства национального согласия (ПНС).

Полевые офицеры Абу Валид аль-Ази, капитан Араба Идрис, Абу Биляль Ханниш, Абу Муханнад аль-Хур, Фади ад-Дейри заявили о выходе из группировки «Дивизия Султан Мурад». Поводом для этого стала принудительная отправка в Ливию, где им предстояло принять участие в боях против Ливийской национальной армии (ЛНА).

Примечательно, что сирийские радикалы все чаще отказываются подчиняться руководству. Так, группировка «Файлак ар-Рахман» отказалась предоставить Анкаре списки джихадистов для отправки в Ливию. В ответ на это Турция объявила о сокращении финансирования.

Исламистская группировка «Дивизия Султан Мурад» входит в состав «Сирийской национальной армии» (СНА), контролируемой Турцией. Именно за счет боевиков СНА Анкара активно пополняет ряды террористов ПНС, обещая им не только высокую зарплату, но и турецкое гражданство и возможность выгодно приобрести недвижимость.

О том, что джихадисты СНА отправляются в Ливию, ранее сообщала Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR). По данным правозащитной организации, сейчас в рядах ПНС находится почти 8 тысяч наемников из Сирии, еще три тысячи радикалов обучаются в Турции. Американская журналистка Линдси Снелл отмечала, что Турция готовит для отправки в Ливию новую партию сирийских наемников. По ее словам, на следующей неделе в североафриканскую страну прибудут 2000 джихадистов.