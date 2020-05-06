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Политолог Асафов объяснил стресс россиян на фоне пандемии

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Политолог Асафов объяснил стресс россиян на фоне пандемии

Москва, 6 мая. Политолог Александр Асафов оценил недовольство россиян, испытывающих стресс на фоне ограничительных мер из-за пандемии коронавируса, передает «Царьград».

Асафов говорит, что на фоне пандемии люди начинают путаться, где действует масочный режим, а где он только рекомендован. Также москвичи рассуждают о том, обязан ли мэр столицы Сергей Собянин обеспечить каждого медицинскими масками.

«У нас (в Москве. — Прим. ФАН) есть рекомендации использовать маски. Масочный режим введен в Подмосковье. И не Сергеем Семеновичем, а господином Воробьевым», — отмечает политолог.

Он подчеркивает, что поскольку в Москве нет масочного режима, то и речи о бесплатном предоставлении масок пока не идет. Александр Асафов иронично отметил, что в столице в также есть рекомендация «находиться в штанах и трусах, заходя в метро».

«Но это же не означает, что господин Ликсутов должен обеспечить нам с вами штаны и трусы бесплатно», — говорит Асафов.

При этом он выразил уверенность, что в случае введения масочного режима, маски горожанам будут предоставлены. По его словам, находясь в стрессе, люди ищут того, кого можно «поругать», так как всем хочется решения «здесь и сейчас».

«Конечно, общество, находящееся в стрессе, может своё недовольство продуцировать только эмоционально. Рационально никто не задумывается, что за этими решениями стоит, какой в них смысл», — отмечает эксперт.

Ранее «Газета.ру» сообщала, что мэр столицы Сергей Собянин провел селекторное совещание рабочей группы Госсовета по коронавирусу. В ходе совещания были затронуты темы введения масочного режима в общественных местах, расширение продаж масок, увеличение количества стационаров и т. д.

Недавно начальник главного военно-медицинского управления Министерства обороны РФ Дмитрий Тришкин сообщал, что в подмосковном Одинцово построен второй корпус военного медицинского центра для инфицированных коронавирусом. Строительство современного корпуса со всем необходимым оборудованием заняло всего 38 дней.

Политолог Асафов объяснил стресс россиян на фоне пандемии

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Источник: Царьград
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