Москва, 6 мая. Российская актриса Мария Кожевникова призналась, что набрала семь килограммов в период режима самоизоляции.

Звезда телесериала «Универ» опубликовала пост в своем Instagram, который посвящен одной из самых актуальных проблем в период самоизоляции. Актриса отметила, что набрала лишние килограммы, находясь дома на самоизоляции, в результате чего перестала влезать в любимые джинсы. Кожевникова также добавила, что ее рацион практически изменился, а вот физическая активность заметно снизилась. Мария примерила голубой спортивный костюм и показала, как избавляется от лишних килограммов.

«Признавайтесь, сколько набрали? Люблю этот классный костюм он скрывает мои лишние килограммы, а вот в джинсы я свои уже не влезаю», — написала актриса в своем Instagram.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань вспыхнула массовая эпидемия пневмонии. Позднее было установлено, что возбудителем заболевания является новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту число выявленных случаев коронавирусной инфекции во всем мире достигает 3,6 миллиона. От инфекции погибло более 257 тысяч человек.

В России зарегистрировано более 165 тысяч случаев заражения, более 1530 человек умерли. 21 тысяча человек полностью выздоровели и были выписаны из больниц.

В связи с угрозой распространения коронавируса в большинстве регионов России введен режим тотальной самоизоляции. Гражданам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев.

Многие эксперты уверены, что власти США имеют непосредственное отношение к созданию и распространению коронавирусной инфекции. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были обнаружены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.