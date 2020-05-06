У депутата Госдумы Максимовой выявили коронавирус

Москва, 6 мая. Советник спикера Государственной думы РФ Анастасия Кашеварова сообщила, что у депутата Светланы Максимовой выявлен коронавирус, она проходит лечение в тверской клинике.

Ранее стало известно, что Максимова с симптомами ОРВИ госпитализирована в больницу Твери. СМИ сообщали, что первый тест на COVID-19 показал отрицательный результат.

«Узнала, что у Светланы Викторовны коронавирус. И лежит она с ним не в Москве в ЦКБ, в платных лучших клиниках, а в рядовой больнице в Твери», — сообщила Кашеварова в своем Telegram-канале.

Она напомнила, что Максимова избиралась по одномандатному округу в Тверской области от фракции «Единая Россия».

По словам Кашеваровой, спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин ранее позвонил Максимовой, «чтобы поддержать ее».

Ранее в среду президент РФ Владимир Путин перед началом совещания по коронавирусу с главами регионов сообщил, что премьер-министр Михаил Мишустин идет на поправку. По словам главы государства, премьер постепенно восстанавливается.

Напомним, о том, что у Мишустина был выявлен коронавирус, глава правительства проинформировал Путина 30 апреля, передавал RT. Премьер сообщил, что уходит на самоизоляцию. Президент пожелал ему выздоровления и попросил позвонить из больницы.

Следом за премьер-министром COVID-19 диагностировали у главы Минстроя Владимира Якушева. Он был доставлен в больницу. Сегодня стало известно, что коронавирус выявили у министра культуры Ольги Любимовой. У нее болезнь протекает в легкой форме. Она находится дома, все встречи проводит в онлайн-формате.