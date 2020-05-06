حصاد أخبار ليبيا ، 6 مايو: أعلنت تركيا عن استمرار التدخل في الشؤون الليبية ، وقالت المنظمة السورية لحقوق الإنسان أن أنقرة جندت 11000 مرتزق سوري

ليبيا ، 6 مايو: أعلنت تركيا رسميًا عن استمرار التدخل العسكري في ليبيا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط ​​، أعلن صحفي أمريكي عن نقل وشيك لألفي مقاتل سوري إلى ليبيا ، أشارت المنظمة السورية لحقوق الإنسان إلى تجنيد تركيا لـ 11 ألفًا من المرتزقة في سوريا.

تركيا تعلن استمرار التدخل المسلح في ليبيا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط

أعلنت الحكومة التركية استمرار صراع حاسم في ليبيا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط ​​باستخدام جميع أنواع القوات المسلحة للبلاد. وأدلى عمر شيليك ، المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم ، ببيان بشأن هذا الموضوع.

أعلنت المنظمة السورية لحقوق الإنسان عن 11000 مرتزق سوري استأجرته تركيا في المعارك في ليبيا

وبحسب المنظمة السورية لحقوق الإنسان ، يوجد حالياً 7850 مرتزقاً في ليبيا. ويتم تدريب حوالي ثلاثة آلاف آخرين في معسكرات التدريب التركية. بعد تدريبهم ، سيتم إرسال المتطرفين إلى ليبيا.

صرح ليندسي سنيل إن 2000 من المرتزقة السوريين سيصلون من تركيا إلى ليبيا

قال الصحفي الأمريكي ليندسي سنيل إن تركيا تستعد لإرسال مجموعة جديدة من المرتزقة السوريين إلى ليبيا. ووفقاً لها ، سيصل 2000 جهادي الأسبوع المقبل إلى الدولة الواقعة في شمال إفريقيا.

قضى الجيش الوطني الليبي على إرهابيا من حكومة الوفاق الوطني متورطا في اعتقال وتعذيب طيار في سلاح الجو الليبي

قام الجيش الوطني الليبي بالقضاء على قادة الجماعات الإرهابية فراس الوحشي وهشام البريشني من مدينة الزاوية ، الذين شاركوا في أسر الطيار الليبي عامر الجقم . كان هذا الارهابي هو الذي اخرج من الطيارالدليل حول فاجنر الروسية.

أعلن وزير الصحة الليبي السابق عن عزم تركيا إحياء الإمبراطورية العثمانية

وبحسب الوزير السابق ، فإن سياسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ، التي تم وصفها بالتدخل العدواني في الأزمات في ليبيا وسوريا ، تمليها الرغبة في إحياء الإمبراطورية العثمانية. وتخفيها أنقرة عن دين وإيديولوجية الإخوان المسلمين ، التي تُفرض بنجاح في ليبيا وقطر.

أصبحت جرائم أردوغان السبب الرئيسي لتصعيد الأزمة في ليبيا

تؤدي السياسة الخارجية العدواني التركية، التي تتدخل عسكريا في شؤون الدول الأخرى ، إلى تصعيد الصراعات وزيادة العزلة الدولية لأنقرة. إن جرائم تركيا لا يمكن تجاهلها من قبل العالم ويجب تقديمها إلى محاكمة عادلة.