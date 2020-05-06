Глава портала Superjob рассказал, кто останется без работы после окончания пандемии

Коронавирус повлиял на многие сферы экономики, в числе которых оказался рынок труда. Объявленный режим самоизоляции в российских городах в связи с мерами по нераспространению COVID-19 вынудил многие организации перевести своих сотрудников на удаленный формат работы. Основатель и президент рекрутингового портала Superjob Алексей Захаров оценил возможные изменения российского рынка труда после окончания эпидемии.

Удаленная работа после пандемии – миф или реальность?

В эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей Алексей Захаров заявил, что интерес работодателей и работников к удаленной работе заметно возрос. По его словам, этот формат работы увеличит свою долю после окончания пандемии.

«Количество людей, которые заняты на удаленной работе, относительно прежнего уровня увеличилось в 10 тысяч раз. Однако многие из них вернутся обратно, но не все. Мне кажется, что после кризиса как минимум в 10 раз увеличится количество людей, которые работают удаленно», — считает бизнесмен.

При этом доля людей, работающих на удаленке, до начала самоизоляции была меньше 1%, сообщает Захаров.

«Я думаю, что так или иначе до 5% людей могут перейти на удаленную или комбинированную занятость», — убежден собеседник ФАН.

Зарплаты работников и доходы бизнеса снизятся

В связи со сложным экономическим периодом на Россию надвигается волна безработицы, которая будет прослеживаться во всех сегментах рынка, уверен Захаров.

«Конкуренция за рабочие места вырастет, и требования работодателей вырастут. В целом во всем компаниях для типового персонала зарплаты расти не будут в связи с тем, что будет проще искать квалифицированных людей. Так всегда происходит во все кризисные времена», — отметил собеседник ФАН.

Новые форматы работы уменьшат спрос на такую профессию как бухгалтер, утверждает бизнесмен. В первую очередь этому будет способствовать переход на электронный документооборот.

«По прогнозам Superjob, количество бухгалтеров в российской экономике должно было сократиться в 10 раз — с миллиона до ста тысяч. А сейчас мы этот процесс пройдем за два-три года максимум. Для людей, которые занимались этим – это очень плохая новость», — объяснил собеседник ФАН.

Наиболее сильный удар сейчас испытывают сферы туризма и ресторанного бизнеса, где произошли сокращения персонала, говорит Захаров. После отмены режима самоизоляции страдания бизнеса не закончатся.

«Даже после того, как нас выпустят после «домашнего ареста», люди не бросятся в рестораны, потому что значительная часть людей запугана картинами по телевизору. Поэтому ресторанный бизнес будет очень долго и мучительно восстанавливаться. Половина заведений вообще не переживет всего этого», — спрогнозировал эксперт.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована массовая вспышка пневмонии нового типа. В ходе исследований медикам удалось выяснить, что источником заражения стал коронавирус. За пять месяцев инфекция успела распространиться по всему миру, вызвав повсеместный карантин и обвал рынка. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) придала ситуации статус пандемии.