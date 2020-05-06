الوباء العالمي ليس عائقا: بشار الأسد يعيد سوريا بأمان

طلبت وزارة الزراعة والموارد المائية في الجمهورية العربية السورية زيادة المساحة المزروعة بالقطن التي تعد من أهم المحاصيل الإستراتيجية. وقد علق الأستاذ المساعد في العلوم السياسية وعلم الاجتماع في جامعة الاقتصاد الروسية بليخانوفا وعضو مجلس خبراء "ضباط روسيا" الكسندر بيريندزييف لوكالة الأنباء الفيدرالية على نجاح سوريا لإعادة الإعمار بعد الحرب.

إعادة إعمار سوريا بعد الحرب

مدد بشار الأسد فترة تمويل مصانع القطن حتى نهاية هذا الشهر لتمكين المؤسسات من تلبية احتياجاتها بالكامل لشراء الأسمدة. ستساعد هذه الخطوة على زيادة مساحة المخصصة القطن هذا الموسم ، بعد انخفاضه في السنوات الأخيرة. وفي دير الزور ، تم بالفعل ، بفضل تنفيذ هذه الخطة ، بلوغ مساحة قدرها 6850 هكتارمن اصل 14300 منطقة زرعت.

أعلن الرئيس السوري بشار الأسد عن إمكانية إعادة الإعمار المستقل للبلاد بعد الحرب. لن تكون هناك حاجة لمساعدة السوريين من الدول الغربية في ذلك. إن الزعيم السوري واثق ، على الرغم من حقيقة أن السوريين الآن في وضع صعب ، فإنهم أقوياء بما يكفي لاستعادة البلاد بأنفسهم. وفي اجتماع بين الأسد والرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، قال الزعيم الروسي إن المرحلة التالية في العلاقات مع سوريا ستكون الانتعاش الاقتصادي للبلاد والمساعدات الإنسانية للناس الذين يواجهون أوضاع صعبة.

التجربة الفريدة لبشار الأسد

يعتقد ألكسندر بيريندزييف أن سوريا ستواجه قفزة مهمة في الاقتصاد بعد حل النزاع.

قال الخبير: على الرغم من الظروف الصعبة وقلة الفرص والموارد ، يتعامل بشار الأسد بنجاح مع إعادة إعمار سوريا بعد الحرب. من خلال فهم مدى صعوبة الوضع في سوريا ، لا يزال بإمكاننا ملاحظة كيف تبدأ الشركات الصغيرة والمتوسطة في التطور ، حتى ظهرت بعض التحولات في مجال السيارات. لا يزال هناك الكثير من العمل ، ويجب العمل بلا كلل".

قال ألكسندر بيريندزييف إن بشار الأسد يفتح في هذه المرحلة فرصا هائلة. أصبح اقتصاد البلاد وإعادة تأهيله بعد الحرب أولوية الآن ، وعلى الرغم من الصعوبات ، سنتمكن بمرور الوقت من مراقبة التقدم في الجمهورية العربية السورية.

صرح بيرندزييف: يتعين على القيادة السورية الآن أن تولي اهتمامًا جوهريًا لثلاثة مجالات: العمل العسكري-الدفاعي ، وهذا يتعلق بالعمليات العسكرية التي تُشن ضد سوريا على أيدي الإرهابيين ، ولا ننسى اسرائيل التي تحاول في كل وسيلة ممكنة لكسر سوريا في هجماتها. الاتجاه الثاني هو العمل الداخلي لمؤسسات إنفاذ القانون ، والاتجاه الثالث هو استعادة الاقتصاد. ولا تنسوا مشكلة وباء كورونا.

يذكر أن اليوم في الجمهورية العربية السورية سجلت حالة جديدة من الإصابة بفيروس كورونا . وفقا للأرقام الرسمية ، في 6 مايو ، بلغ عدد المصابين 45 شخصا ، تم شفاء 27 منهم ، وتوفي 3.

وصرح الخبير : على الرغم من الصعوبات التي يواجهها بشار الأسد ، ما زلنا نلاحظ التطور الناجح للاقتصاد. وتقوم حكومة الجمهورية العربية السورية حاليا بتطوير تجربة فريدة من نوعها للعديد من العلوم والتطبيقات. بالنظر إلى التجربة الصعبة ، ستخرج سوريا أقوى. تنتظرهم قفزة خطيرة بمجرد ان يتوقفوا عن التدخل في سوريا. إذا كانوا يعيشون في مثل هذه الظروف الصعبة وكانوا قادرين على إقامة الاقتصاد الآن ، فيمكننا أن نتخيل ما سيحدث بعد انتهاء جميع العقبات