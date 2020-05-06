Разрекламированные «Пять шагов» Навального оказались несовместимы с реальной экономикой

Москва, 6 мая. Скандальный блогер Алексей Навальный с помощью своей сомнительной программы «5 шагов для России» пытается продвинуть мифическую идею о выплатах россиянам, совершенно оторванную от действительного функционирования страны и экономики.

В апреле глава признанного в РФ иноагентом «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК) анонсировал проект «5 шагов для России». Он заявил, что правительство может выплатить каждому гражданину по 120 тысяч рублей, якобы взяв средства на эти цели из «резервного фонда».

При этом основатель ФБК сослался на данные Центробанка. К началу пандемии правительство РФ накопило финансовую подушку в объеме почти 18 триллионов рублей. Навальный решил, что, разделив эту сумму на всех граждан, власти смогут просто раздать им эти деньги. По этим подсчетам у блогера получилась выплата в размере 120 614 рублей на человека.

Однако нехитрая арифметика Навального оказалась ошибочной, отмечает «Политика сегодня». Независимый экономист Антон Шабанов объяснил, что идея раздать гражданам резервный фонд приведет к краху рубля, поскольку бедные слои населения потратят свои средства на еду, а более обеспеченные — отложат в копилку или переведут в валюту. Кроме того, это приведет к росту безработицы.

«Если взять пример Норвегии, там был социальный эксперимент. Если человек безработный, ему выдавали какое-то пособие. Это сильно стимулировало безработицу, потому что если есть деньги — зачем тогда работать?» — отметил Шабанов.

В конечном итоге страна останется ни с чем и не сможет оказывать населению адресную помощь.

В «пяти шагах» Навального сомнительно звучит не только сама идея о выплатах, не вызывает доверия и ресурс, через который блогер пытается ее продвинуть.

Каждому посетителю сайта главы ФБК предлагается подписать петицию с требованием о сказочных выплатах, но большого наплыва желающих на ресурсе при этом не наблюдается. Статистика показывает подозрительно «круглые» цифры, которые могут указывать на откровенную накрутку числа пользователей.

Для сравнения: информационный сайт Иркутской области «Твой Иркутск» превышает популярность «5 шагов для России» примерно в сто раз, трафик областного ресурса выглядит заметно более «живым».

Кроме того, сбор подписей на сайте Навального не требует подтверждения личности, а значит, один человек может оставить неограниченное количество «подписей» с разных электронных ящиков.

Вызывает вопросы и географическое расположение сервера сайта, созданного для «поддержки россиян». Ресурс Навального зарегистрирован в Германии, через хостинговую компанию Hetzner Online, главное управление которой находится в Баварии.

За две недели своего существования программа «5 шагов для России» так и не обрела популярность среди россиян. Разрекламированные на различных площадках петиции собрали всего 1,3 миллиона подписей. С учетом суммарного потенциального охвата социальных сетей и прочих ресурсов Навального и его приближенных этот результат нельзя назвать значительным.