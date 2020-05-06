Майор ЛНА Амсек героически погиб, борясь против террористов ПНС в Ливии

Тобрук, 6 мая. Генерал-майор Аль-Мабрук аль-Газви назвал героической смерть майора Усама Амсека, погибшего во время атаки террористов так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии на авиабазу Аль-Ватыя.

По словам Аль-Газви, майор Усам Амсек стал значимой фигурой в борьбе против терроризма, как и его дядя Абуал Касим Амсек, возглавивший сопротивление Ливии против США в 1981 году, и прадед Алмабрук Амсек, отстаивавший независимость Алжира в 1957 году.

«Он вел своих солдат по тому же пути, пока не принял мученическую смерть. Это беспрецедентная гордость для мученика Усамы и его семьи», — отметил генерал-майор.

Он также подчеркнул, что ЛНА полна решимости и готовности продолжить очистку Ливии от терроризма и экстремизма, несмотря на агрессию Турции и ее масштабное вмешательство в дела страны.

Усам Амсек получил смертельное ранение после удара турецкого БПЛА во время попытки боевиков ПНС захватить авиабазу Аль-Ватыя. Террористы Файеза Сарраджа не раз атаковали этот объект, но не добились желаемых результатов. Несмотря на объявленное перемирие, джихадисты продолжают обстреливать авиабазу, регулярно проводя разведку позиций ЛНА.