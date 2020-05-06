Профессор-вирусолог объяснил скачок заболеваемости COVID-19 в РФ

Москва, 6 мая. Резкий скачок заболеваемости в России связан не увеличением количества инфицированных, а с изменением подхода к тестированию населения. Об этом корреспонденту Федерального агентства новостей заявил известный российский вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Альберт Альтштейн.

«Считалось, что мы вышли на плато между 19 и 29 апреля. Но после этого изменилось количество тестов. Добавились частные компании, которые участвуют в тестировании населения. Возможно, именно с этим был связан столь резкий подъем обнаружения числа зараженных, который мы наблюдали где-то с 30 апреля до 1 мая. И все последние дни мы наблюдаем высокий уровень заболеваемости, но при этом нет какого-то особого роста. Он поднялся до 10 тысяч, и пока держится на этом уровне. Опять же, у нас есть несколько дней, чтобы пронаблюдать», — пояснил он.

Альтштейн считает, что недавний скачок произошел не потому, что сильно увеличилось число зараженных людей, а потому, что изменились подходы к тестированию. При этом, по его мнению, 10 тысяч случаев в сутки — не чрезмерно высокая заболеваемость.

«В других странах было гораздо больше. В США, хотя не стоит забывать, что там население больше, чем в России в два с лишним раза, было и по 60 с лишним случаев заболеваний в день. Так что, 10 тысяч — это, конечно, много. Но это - не самые большие цифры» — полагает он.

Что же касается возможного поэтапного снятия карантинных ограничений, то, по оценке ученого за ближайшие несколько дней ситуация может измениться в обе стороны.

«До 12 мая еще осталось несколько дней, и возможно, что за это время станет ясно, что мы выходим на плато по заболеваемости. Тогда мы сможем о чем-то судить. Если же уровень заболеваемости будет непрерывно повышаться, в чем я сомневаюсь, то 12 числа, возможно, ничего не изменится. Надо смотреть. Ситуация все время меняется. Если уровень заболеваемости действительно зафиксируется до 12 мая, то меры действительно будут постепенно сниматься. Если нет, то я не исключаю, что их снятие отложат», — отметил профессор.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань вспыхнула масштабная эпидемия пневмонии. Позднее специалисты установили, что источником заболевания является новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту количество инфицированных во всем мире достигает 3,6 миллиона человек. Заболевание унесло жизни более 257 тысяч человек.