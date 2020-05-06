Горные спасатели отметили 10 лет в системе МЧС России

Военизированные горноспасательные части России 6 мая отмечают десятилетний юбилей в составе МЧС РФ. За это время российские горноспасатели ликвидировали последствия более 380 крупных аварий, спасли жизни свыше 10 тыс. шахтеров.

До 2010 года силы и средства ВГСЧ находились в ведении Минпромторга России, Минэнерго России и Ростехнадзора, но 10 лет назад были переданы МЧС России.

Сейчас в стране работают порядка 4,5 тыс. профессиональных горноспасателей. Они прикрывают около 1,8 тыс. опасных производственных объектов ведения горных работ (угольные шахты, разрезы, предприятия по переработке и обогащению полезных ископаемых), проводят работы по горноспасательному обслуживанию объектов подземного строительства.

Горноспасателей привлекают к ликвидации ЧС, тушению пожаров в населенных пунктах. Они выполняют аварийно-спасательные работы по ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий. Отряды очень мобильны. Например, спасатели Национального горноспасательного центра в Кузбассе по заданию вылетают в любую точку России.

Как рассказали в ведомстве, сейчас в ВГСЧ МЧС России совершенствуют правовые основы деятельности горноспасателей, модернизируют технику и технологии, развивают службу в целом.

За 2019 год для обслуживания объектов, расположенных на территориях Чукотского автономного округа, Республик Коми, Бурятия, Саха (Якутия), а также Красноярского, Забайкальского, Камчатского, Хабаровского, Приморского краев и Мурманской, Новосибирской, Архангельской, Амурской областей созданы Норильский военизированный горноспасательный отряд, Ярегский и Кировский горноспасательные взводы, а также 23 горноспасательных поста. За год в ВГСЧ появилось еще 290 горноспасателей.