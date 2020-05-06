В Росстате рассказали, как обнародование новых данных изменит взгляд на эпизоды ВОВ

Накануне 75-летия Победы Росстат представил юбилейный статистический сборник «Великая Отечественная война», в котором опубликованы сводные данные обо всех сферах жизни народа СССР во время Великой Отечественной войны и после нее. В Росстате эксклюзивно прокомментировали публикацию сборника для Федерального агентства новостей и рассказали, как через цифры может проявляться героизм народа.

Задачей проекта в Росстате считают показать многомерную картину жизни страны в 1940-е годы. Акцент в сборнике сделали на так называемую «непарадную», повседневную статистику — данные о ценах в магазинах, зарплатах специалистов разных профессий, количестве больниц, школ, строительстве домов и выпуске различных видов продукции.

«Статистические данные — это бесстрастные и объективные свидетельства. Они позволяют каждому из нас глубже изучить прошлое страны и сформировать свою позицию, свое мнение о тех или иных событиях, — говорят в Росстате. — Многие уверены, что через 75 лет после окончания Великой Отечественной войны все ее события изучены, цифры посчитаны, архивы исследованы. Но это не так. До сих пор историки открывают ранее неизвестные примеры героизма на фронте и трудового подвига в тылу. Новые свидетельства изменяют взгляд на целые эпизоды истории».

Специалисты по статистике рассказали, что данных о военном периоде до сих пор не хватает. Многие документы были уничтожены в пожарах на оккупированных территориях, часть — при их транспортировке в восточную часть СССР. Статистический учет на оккупированных территориях был затруднен, а масштабный перевод экономики на военный лад, эвакуация населения и предприятий усложняли работу статистиков в восточной части СССР.

«Заполнение этих белых пятен — один из вызовов для Росстата. Через цифры мы отражаем драматизм и героизм эпохи», — прокомментировали ФАН в Федеральной службе государственной статистики.

Наиболее сложными разделами сборника в работе оказались данные о социально-экономической ситуации на оккупированных территориях, учет демографических изменений в годы войны и после нее.

«По-прежнему, немало интересных документов и статистических данных, касающихся жизни в тылу, можно найти в городских архивах на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке. Если говорить о временном интервале, то, по-прежнему, сложнее всего с документами 1941-1943 годов, когда в европейской части СССР происходили самые драматичные события, а в восточной части страны строились новые промышленные центры», — утверждают в Росстате.

Напомним, юбилейный сборник Росстата основан более чем на 70 источниках данных — государственных и частных архивах, материалах МВД, Минобороны, Центробанка, РЖД и других структур. Он охватывает все сферы жизни СССР в военное и послевоенное время. В нем указываются довоенные цены на товары народного потребления, показатели для формирования бюджета страны на 1941 год, соотношение мужчин и женщин в довоенном СССР и многие другие данные. Полная версия сборника опубликована на портале мультимедийного проекта «Цифры Победы».