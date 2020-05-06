Шарий рассказал, как Украина начала расползаться на «удельные княжества»

Киев, 6 мая. Известный украинский журналист и блогер Анатолий Шарий подверг критике дипломата США, который учит украинцев-папуасов правильно мыть руки. Он также обратил внимание на действия сторонников винницкого мэра, которого восхваляют в помпезном гимне.

На своем канале в YouTube Шарий в новом видео прокомментировал нынешние реалии страны. Критике подверглось обращение к украинцам пресс-атташе американского посольства, который рассказал как правильно мыть руки под народную песню.

По словам блогера, своими действиями дипломат унижает украинцев своим стремлением понравиться «папусам».

«Потому что вы же, тупорезы, не знали, из своих пещер вылезли, как правильно мыть руки… Вот так вот они к вам относятся… Кажется, что здесь такого. Вдумайтесь что здесь такого: «я хочу понравиться вам — папусам», — говорит блогер.

Также Шарий обратил внимание на действия сторонников мэра Винницы Сергея Моргунова — сообщества под названием «Дети Моргунова». В группе организации в Facebook они восхваляются заслуги мэра, а также бывшего спикера Рады, бывшего премьер-министра Владимира Гройсмана.

В своем видео блогер не исключил, что организация может финансироваться за счет бюджетных денег. Он также доказал, что в соцсети ведут активную работу боты, восхваляющие градоначальника и имеющие мало общего с реальными людьми.

Больше всего журналиста возмутил главный «хит» ботов — гимн мэру. Среди помпезных фраз в тексте встречается, к примеру, такая строчка: «Моргунов ты наш мудрый хозяин, и пускай тебя Бог защитит».

«Вообще центральная власть видит, что у них происходит на местах?» — удивляется Шарий. Он подчеркнул, «у вас уже князья появляются, им гимны слагают».

По мнению блогера, все это называется «передозом».

Шарий, заявивший, что находится в шоке от возможности градоначальников пиариться за государственные средства, призвал жителей Винницы отписываться от группы сообщества «Дети Моргунова».

Отметим, в конце апреля президент Украины Владимир Зеленский пообещал не предпринимать шагов, которые могут привести страну к расколу. При этом он подчеркнул, что большинству украинцев «не важно, на каком языке ты друг с другом разговариваешь, в какую церковь ты ходишь», «они хотят быть одной страной».

Он также добавил, что народ Украины продемонстрировал сплоченность в сложных ситуациях, таких как гражданская война в Донбассе и борьба с эпидемией коронавирусной инфекцией.