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ФАН-ТВ

Житель Тамбова обустроил музей в своем доме. ФАН-ТВ

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Житель Тамбова Федор Фирсов — удивительный коллекционер: в подъезде своего дома он организовал импровизированный музей, предметам которого позавидует любое собрание. Впрочем, и сам дом, в котором живет Федор, — непростой. Раньше это было имение тамбовского помещика Петра Можарова, принадлежавшего к старинному дворянскому роду.

Сначала коллекция музея пополнялась предметами, найденными в поместье. Тогда-то Федор и решил назвать будущий музей именем бывшего хозяина. Теперь многие экземпляры приносят и тамбовчане. Предметы быта, которые попадают в руки в плачевном состоянии, мужчина реставрирует сам. Сегодня музей им. Можарова «История Тамбовщины» бесплатно приглашает жителей города полюбоваться сокровищами.

Житель Тамбова обустроил музей в своем доме. ФАН-ТВ

«Предметов здесь очень много, особенно мебель, которая сохранилась от дворян. Например, вот этот шкаф — у него есть специальное второе дно, пустота», — показывает Федор.

Коллекция отражает практически все стороны жизни. Можно увидеть даже элементы старинного декора, закладные камни и кирпичи, из которых раньше строили здания.

«Вот здесь представлена печатная старинная машинка, видеокамера, которой раньше снимали. Вот счетная машинка, патефон. Любой желающий может завести пластинку, у нас там их множество, более тысячи штук. Много советских детских игрушек. Мы их специально достали, чтобы могли приходить и вспоминать свое детство мамы, бабушки — как они пользовались этими игрушками», — хвастается коллекционер.

Житель Тамбова обустроил музей в своем доме. ФАН-ТВ

Отдельная экспозиция сделана к 75-летию Великой Победы. Федор акцентировал внимание на предметах военного времени.

«Здесь мы сделали особенным примером композицию, которая посвящена Великой Отечественной войне. Мы выставили примеры и подлинники, письма, которые слали с фронта, а также медали и наградительные листы», — с гордостью показывает Федор.

В период пандемии гости могут зайти в музей не более чем на 40 минут. При этом необходимо пользоваться маской и дезинфекторами.

В это время самоизоляции такая отдушина, такое вдохновение. Соблюдая все меры предосторожности, выдаются маски, антисептики. Мы можем сегодня на самом деле вдохновляться, познавать историю и просто вдохновлять других людей, — рассказывает посетитель музея, Александр.

Житель Тамбова обустроил музей в своем доме. ФАН-ТВ

В отличие от традиционного музея, все предметы можно потрогать, книжки полистать, а пластинки послушать. Но не стоит переживать: в каждом помещении регулярно проводится тщательная санобработка.  

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