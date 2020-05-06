Житель Тамбова обустроил музей в своем доме. ФАН-ТВ

Житель Тамбова Федор Фирсов — удивительный коллекционер: в подъезде своего дома он организовал импровизированный музей, предметам которого позавидует любое собрание. Впрочем, и сам дом, в котором живет Федор, — непростой. Раньше это было имение тамбовского помещика Петра Можарова, принадлежавшего к старинному дворянскому роду.

Сначала коллекция музея пополнялась предметами, найденными в поместье. Тогда-то Федор и решил назвать будущий музей именем бывшего хозяина. Теперь многие экземпляры приносят и тамбовчане. Предметы быта, которые попадают в руки в плачевном состоянии, мужчина реставрирует сам. Сегодня музей им. Можарова «История Тамбовщины» бесплатно приглашает жителей города полюбоваться сокровищами.

«Предметов здесь очень много, особенно мебель, которая сохранилась от дворян. Например, вот этот шкаф — у него есть специальное второе дно, пустота», — показывает Федор.

Коллекция отражает практически все стороны жизни. Можно увидеть даже элементы старинного декора, закладные камни и кирпичи, из которых раньше строили здания.

«Вот здесь представлена печатная старинная машинка, видеокамера, которой раньше снимали. Вот счетная машинка, патефон. Любой желающий может завести пластинку, у нас там их множество, более тысячи штук. Много советских детских игрушек. Мы их специально достали, чтобы могли приходить и вспоминать свое детство мамы, бабушки — как они пользовались этими игрушками», — хвастается коллекционер.

Отдельная экспозиция сделана к 75-летию Великой Победы. Федор акцентировал внимание на предметах военного времени.

«Здесь мы сделали особенным примером композицию, которая посвящена Великой Отечественной войне. Мы выставили примеры и подлинники, письма, которые слали с фронта, а также медали и наградительные листы», — с гордостью показывает Федор.

В период пандемии гости могут зайти в музей не более чем на 40 минут. При этом необходимо пользоваться маской и дезинфекторами.

В это время самоизоляции такая отдушина, такое вдохновение. Соблюдая все меры предосторожности, выдаются маски, антисептики. Мы можем сегодня на самом деле вдохновляться, познавать историю и просто вдохновлять других людей, — рассказывает посетитель музея, Александр.

В отличие от традиционного музея, все предметы можно потрогать, книжки полистать, а пластинки послушать. Но не стоит переживать: в каждом помещении регулярно проводится тщательная санобработка.