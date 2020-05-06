Торочешникова из «Команды 29» могла помогать Навальному в уходе от налогов

RТ выпустил статью об уходе иноагента ФБК от налогов с помощью фирм-«клонов». Одна из них, ООО «Страна приливов», до апреля 2018 года была зарегистрирована на Татьяну Торочешникову. Сейчас Торочешникова по-прежнему сотрудничает с оппозицией, работая в НКО «Команда-29» и заодно помогая скандинавским структурам устраивать провокации против России.

Метод обогащения, о котором молчат в ФБК

Журналисты RТ обнаружили ряд фирм, зарегистрированных на сотрудников признанного иноагентом ФБК Алексея Навального. Как полагают специалисты, коммерческая деятельность работников ФБК в России и за рубежом — не что иное, как прикрытие для ухода от налогов со стороны фонда.

ФБК обязан ежегодно публиковать детальные финансовые отчеты. Это не гарантия отсутствия махинаций — ранее СМИ описывали схему, по которой фонд мог отмывать миллионы через жену Леонида Волкова Анну Бирюкову, но в целом «Фонд борьбы с коррупцией» регулярно предоставляет подробную отчетность.

Как выяснили журналисты, параллельно существуют зарегистрированные на штатных сотрудников ФБК фирмы — ООО «Медиа-Лайв», ООО «Левиафан-медиа», ООО «Страна приливов» в России, а также SIA Database в Латвии — финансовая деятельность которых уже менее прозрачна. Создание ряда похожих коммерческих структур может быть связано с уходом от налогов при помощи завышения трат и занижения прибылей фирм. Удобнее и получать гранты: распределенные между несколькими фирмами денежные суммы выглядят менее внушительно, а адресная помощь одной из компаний позволяет не привлекать внимание к структуре в целом.

Несмотря на вышеперечисленные «плюсы», необходимо помнить, что уход от налогов карается по закону. Согласно п.3 ст. 122 НК РФ, умышленные действия по уменьшению налогооблагаемой базы грозят ответственностью в размере 40% от неуплаченной суммы. Вероятно, сотрудникам ФНС стоит обратить внимание на вышеперечисленные компании.

Наряду с Вячеславом Гимади, Георгием Албуровым и другими работниками ФБК одним из учредителей фирмы-клона была Татьяна Торочешникова. В 2015 году Навальный упоминает о ее вкладе в обновленный проект «РосЯма». В 2017 году женщина учредила ООО «Страна приливов», которая в апреле 2018 года перешла к юристу ФБК Евгению Замятину.

«Команда 29»: против всего хорошего, за все плохое

Сейчас Татьяна Торочешникова работает в медиаотделе правозащитного НКО «Команда 29». Коллектив организации состоит главным образом из экс-сотрудников «Фонда свободы информации», приостановившего работу после признания иноагентом. Отсутствие юрлица позволило организации продолжить выполнять «работу», ранее привлекшую внимание правоохранительных органов.

«Команда 29» подчеркивает готовность участвовать в «рискованных» делах, где другие предпочтут отойти в сторону. Действительно: на фоне эпидемии ряд оппозиционных деятелей приостановили критику государства, но правозащитники «Команды» продолжают попытки дискредитации властей. К примеру, юристы организации оспаривали постановление губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова о самоизоляции.

Будучи сотрудником медиаотдела, Торочешникова не забывает пиарить бывших коллег. В августе 2019 года она взяла интервью у Леонида Волкова о том, как «скучные выборы» превратились в еженедельные акции протеста, «забыв», что отдельным участникам долгое время после митингов скучать не приходилось.

Русофобия на экспорт

Помимо работы в «Команде 29», Татьяна Торочешникова может принимать заказы от иностранных НКО для публикации в зарубежной прессе. Тематика — нарушение прав человека в России. Федеральное агентство новостей провело расследование и выяснило, что некие НКО из Скандинавии заказали Торочешниковой интервью с руководителем Саамского парламента Кольского полуострова Валентиной Совкиной на тему «нарушения прав коренных народов Севера и притеснения правозащитников, активистов со стороны силовиков и органов власти».

Торочешникова передала задание редактору либерального издания «7х7» Максиму Полякову, который перепоручил его своему корреспонденту в Мурманске Евгении Волковой. В беседе с корреспондентами Федерального агентства новостей журналисты «7х7» уклонились от комментариев. В «Команде 29» сообщили, что интервью о правах народов Севера в планах НКО нет, но Торочешникова могла работать над статьей в качестве фрилансера.

Показательно, что материал о дискриминации нацменьшинств Севера предназначался для публикации в иностранном издании: Россия известна внимательным отношением к малым народам, и подобные вбросы попросту не нашли бы отклика у читателей. Как считают эксперты, статья должна была сработать на образ «тоталитарной России» в заграничной прессе.

Татьяна Торочешникова работала на ФБК и, вероятно, помогала фонду уклоняться от налогов. Присоединившись к «Команде 29», она не забыла бывших коллег, описывая их деструктивную работу как нечто положительное для России. Параллельно она была замечена журналистами в работе над скандинавской провокацией против России. Но, несмотря на очевидную подрывную деятельность, сотрудники правозащитных организаций, структур Навального и других аналогичных компаний позиционируют себя как патриотов, пытаясь указывать россиянам, как жить.