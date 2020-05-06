Карантинная закупка. Якиманка (ЦАО Москвы). ФАН-ТВ

В ежедневном шоу «Карантинная закупка» корреспонденты ФАН проверяют полки продуктовых магазинов, чтобы отследить, где нерадивые торговцы спекулируют на эпидемии.

Еще один район Центрального административного округа Москвы на подходе. На этот раз съемочная группа ФАН-ТВ отправилась на Якиманку. В этом выпуске, кроме информации о ценах и ассортименте, лайфхаки по уходу за мебелью и неожиданное исчезновение тушенки.

Если и вы хотите узнать, каких товаров недостаточно или в избытке именно в вашем районе, принимайте участие в опросе ФАН: