Перенесший коронавирус депутат КПРФ Калашников выписался из больницы

Москва, 6 мая. Депутат КПРФ Леонид Калашников, перенесший коронавирус, сообщил о выписке из больницы и о том, что не связывает свое заболевание с участием в апрельской акции партии в честь юбилея Владимира Ленина.

Парламентарий уже покинул медучреждение и находится на 14-дневном карантине.

«Никакой взаимосвязи нет. От КПРФ заболело двое. Я заболел в более тяжелой форме, но это связано с болезнью моего водителя, который заболел за неделю до меня. <...> А второй, когда я его спрашивал, говорил, что, может быть, заразился в магазине или еще где-то, он парень холостой. Но это не связано никак с тем, что мы посещали какие-то мероприятия», — заявил он «Политэксперту» .

Напомним, что 22 апреля, в период пандемии, КПРФ решила отпраздновать 150-летие Ленина. Представители коммунистической партии, включая Калашникова, приняли участие в церемонии возложения цветов к Мавзолею.

Несколько дней спустя депутат был госпитализирован с COVID-19 . Аналогичный диагноз подтвердился и у его коллеги по фракции Дмитрия Новикова. Он по-прежнему находится на лечении.

Несмотря на случаи заражения в партии, лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил об отсутствии планов проводить дополнительные проверки депутатов. Он мотивировал это тем, что как минимум 40% населения при эпидемии в любой стране все равно окажутся больными. Также Зюганов сообщил, что перед заседаниями в Госдуму тестирование проходят все.