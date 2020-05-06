ЛНА продолжает освобождать Ливию вопреки мечтам Эрдогана о новой Османской империи

Триполи, 6 мая. Ливийская национальная армия (ЛНА) одержала важную победу в районе авиабазы Аль-Ватыя, отразив очередное наступление боевиков так называемого Правительства национального согласия (ПНС).

Греческое издание Pentapostagma отмечает, что за последние сутки сирийские наемники, поддерживающие ПНС, понесли серьезные потери — десятки джихадистов были уничтожены, многие были ранены или попали в плен. ЛНА в очередной раз подтвердила свою роль главной опоры Ливии в освобождении ее от терроризма.

Атаки боевиков происходят при активном содействии Турции, которая на официальном уровне объявила о намерении продолжить борьбу в средиземноморском регионе, намереваясь возродить Османскую империю. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган открыто поддерживает ПНС и выступает против фельдмаршала ЛНА Халифы Хафтара. Эрдоган не отказывается от надежд получить контроль над Ливией, несмотря на продолжающиеся поражения в сражениях и отсутствие поддержки среди мирового сообщества.

Арабский мир, сообщает издание, недоволен агрессивной риторикой Анкары и призывает отказаться от военного вмешательства в дела Ливии и Сирии, однако Эрдоган игнорирует его. Политика Турции в скором времени обернется для нее полной изоляцией.