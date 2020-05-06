Гаспарян считает, что тесные связи с Вашингтоном сделали Немцова «своим» в Европе

Москва, 6 мая. Власти Чехии по заказу США переименовали одну из площадей в Праге в честь российского либерала Бориса Немцова. Об этом заявил политолог Армен Гаспарян.

В конце февраля депутаты городского совета Праги единодушно проголосовали за решение назвать именем Немцова площадь Pod kaštany («Под каштанами»), на которой находится посольство России в Чехии. Кроме того, в начале апреля в Праге был демонтирован памятник Маршалу Советского Союза Ивану Коневу.

Гаспарян уверен, что идея назвать именем Немцова площадь в Праге принадлежит не властям Чехии, а Вашингтону, с которым он активно сотрудничал. По мнению эксперта, переименование площади и демонтаж памятника Коневу были выполнены по заказу американской стороны.

«Здесь же не идет речь о том, что площадь будет способствовать какому-то дополнительному укреплению прочных связей между Россией и Чехией. Если бы такой вопрос стоял на повестке, они бы не сносили памятник Коневу. Здесь речь идет о том, чтобы выполнить заказ, который сделали США», — пояснил Гаспарян.

Российские либералы практически «поклоняются» Немцову, поэтому для некоторых сил в Чехии он является «своим» человеком, передает iReactor.

«Это для нас фигура Бориса Ефимовича спорная, а для чехов она однозначная. Для них он — свой», — подчеркнул Гаспарян.

По его словам, что европейские страны могут и дальше переименовать улицы и площади, однако это не повлияет на внешнеполитическую позицию России.