Миронов предлагает вылечившихся от COVID-19 размещать на две недели в пансионатах

Москва, 7 мая. Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов направил премьер-министру Михаилу Мишустину письмо с предложениями по смягчению негативных последствий эпидемии коронавирусной инфекции. Предложения подготовлены парламентской фракцией «Справедливая Россия», передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Сергей Миронов обращается к правительству с просьбой оперативно проработать предложения фракции.

«Со своей стороны мы готовы оказать необходимую поддержку правительству Российской Федерации в реализации перечисленных мер», — отмечает в письме политик.

В обращении Сергея Миронова речь идет, прежде всего, о защите самих медицинских работников от инфекции. В частности, депутат предлагает привлекать практикующих врачей-инфекционистов к разработке конкурсной документации для закупки индивидуальных средств защиты.

Кроме того, «Справедливая Россия» считает важным уделить особое внимание реабилитации переболевших и недопущению повторного заражения. Так, выписанных из больниц предлагается размещать на две недели под наблюдение врачей в пансионатах и оздоровительных комплексах, которые сейчас не работают. Для этого должны быть выделены целевые субсидии регионам. Реабилитацию тяжелых больных, в том числе детей, предлагается проводить в санаториях за счет средств федерального бюджета.

Миронов также настаивает на усилении поддержки медицинских организаций. В письме подчеркивается, что количество специализированных «инфекционных» коек в больницах уменьшилось с 2005 по 2018 год на 30 процентов. Предлагается вернуться по обеспеченности такими койками к уровню 2005 года, а для медицинских и санаторно-курортных организаций предусмотреть в законодательстве дополнительные налоговые льготы и ввести ограничения на возможность их перепрофилирования.

«Необходимо поменять порядок регистрации медицинских изделий и лекарственных средств, сократив время согласовательных процедур. Предлагается также исключить критерий наименьшей цены лекарства как основного аргумента при принятии решения о его закупке. Кроме того, фракция предлагает отложить введение системы маркировки лекарственных средств как минимум до 1 января 2021 года. В период эпидемии COVID-19 медицинские и фармацевтические предприятия не успеют подготовиться к запуску этой системы», — говорится в письме.

По словам политика, следует разработать и дополнительные меры материальной и социальной поддержки медицинских работников. В частности, обеспечить оплату труда врачей на уровне не менее 200% от средней зарплаты по соответствующему региону, а заработная плата среднего медперсонала должна быть не ниже средней по региону. Врачи ведущих клинических и научных центров должны получать не менее 250% от среднерегиональной зарплаты. Кроме того, говорится в письме лидера «СР», оплата труда медиков должна быть связана с интенсивностью и качеством их работы.