Вброс Bloomberg о «вмешательстве РФ в Ливии» не выдержал проверки фактами

Американский Bloomberg «отличился» очередной статьей антироссийской направленности. На этот раз темой нового материала стала Ливия. Издание утверждает, что в североафриканской стране действуют «российские оперативники», которые оказывают влияние на процессы внутри нее.

Прежде, чем перейти к анализу самой статьи, следует отметить, что Bloomberg является частной компанией, во главе которой стоит Майкл Блумберг. Сам факт этого ставит под сомнение объективность информации, тиражируемой ею. Блумберг, как известно, баллотировался в президенты США. Свою программу, как и многие другие кандидаты на этот пост, он построил на противостоянии вымышленным внешним угрозам. Именно последовательная антироссийская позиция стала главным аспектом политической позиции Блумберга, которая, к его огорчению, обернулась полным провалом.

Миф о вмешательстве РФ

По данным издания, в Ливии находятся «российские оперативники», которые якобы прилагают широкомасштабные усилия по поддержке фельдмаршала ЛНА Халифы Хафтара. Доказательств их присутствия, естественно, предоставлено не было. Примечательно, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган также распространял слухи о деятельности россиян, оправдывая свое военное вмешательство в дела Ливии. Президент Турции не раз заявлял, что российская ЧВК «Вагнера» присутствует в Ливии и поддерживает армию Халифы Хафтара. Информационная кампания, организованная им, была призвана легитимизировать участие бойцов турецкой ЧВК SADAT в ливийском кризисе.

Кроме того, Bloomberg также указывает, что в Ливии находится 800-1200 человек из ЧВК «Вагнера», в том числе порядка 39 снайперов. Соответствующие цифры в статье появились не случайно — именно их не раз озвучивало руководство ПНС и протурецкие СМИ, поддерживающие главаря боевиков Файеза Сарраджа. Как ранее писал ФАН, это является частью заказанной у американских лоббистских компаний пиар-кампанией. Совершенно очевидно, что заявление о почти 40 российских снайперах в Ливии также не может быть достоверным, учитывая, что на фронте сражается более 20 тысяч человек. Непонятно, как «экспертам» газеты удалось насчитать именно 39 снайперов. Фейк о российских стрелках ранее опубликовало издание The New York Times, заявившее, что они используют экспансивные пули, которые также использовались в конфликте на востоке Украины. Это «доказательство» не выдерживает никакой критики — пули такого типа обладают крайне низкой пробиваемостью и не способны пробить бронежилет, а, следовательно, для снайперов они бесполезны. Эксперты назвали этот вброс некомпетентной выдумкой.

Также россиян обвинили в использовании социальных сетей для поддержки ЛНА, проведении «психологических операций». Понятно, что они не могли быть использованы для тех целей, о которых говорит Bloomberg. Американские СМИ очень любят вплетать соцсети во все истории с «российским вмешательством». Стоит только вспомнить случай с американскими выборами или с сирийской журналисткой, известной под псевдонимом Syrian Girl. СМИ назвали ее русским ботом, обвиняя в распространении якобы дезинформации. В частности, об этом писали журналисты газеты The Guardian. Сначала авторы статьи называли источник аккаунтом, но позже поменяли на «бот». В ответ на обвинения Syrian Girl сказала в одном из видео, что она «не робот, а человек».

Убийство Каддафи

Агрессивное вмешательство ряда стран в ливийский кризис вызвано их желанием завладеть нефтью — страна обладает крупнейшими запасами черного золота. Гражданский кризис возник в 2011 году после того, как НАТО поддержало убийство законного лидера страны Муаммара Каддафи. Террористические группировки захватили часть районов страны, многие из них осели в Триполи под эгидой так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа. Именно против них возглавил борьбу фельдмаршал ЛНА Халифа Хафтар.

Bloomberg, реализуя заказ американских лоббистов, называет контртеррористические усилия Хафтара попыткой захвата ливийской столицы. Таким образом, газета хочет «обелить» Сарраджа и навязать мировому сообществу миф о присутствии бойцов ЧВК «Вагнер» в регионе.

Сирийские наемники

Группа экспертов газеты утверждает, что авиакомпания Cham Wings, базирующаяся в Дамаске, была использована для переброски порядка двух тысяч сирийцев в Ливию для поддержки сил Хафтара. Очевидно, если бы в рядах ЛНА сражались привлеченные из Сирии бойцы, то этому бы появились доказательства. Сирийские наемники действительно присутствуют в Ливии. Они участвуют в боевых действиях на стороне боевиков ПНС, чему есть огромное количество доказательств. Усилиями Анкары в Сирии создано несколько центров вербовки джихадистов, которые в дальнейшем по воздуху и воде направляются в Ливию для поддержки ПНС. Маршруты и обстоятельства переброски сирийских наемников были установлены международными наблюдателями, подробности сообщались в материале ФАН «Турецкая военная поддержка террористов ПНС Ливии в деталях».

Снова о России

Bloomberg заявляет, что в Ливии создан тренировочный лагерь, в Сети есть его фотографии. Проблема заключается в том, что установить подлинность снимков и видео не представляется возможным. Нет ни одного достоверного фото, ставшего доказательством присутствия российского ЧВК в Ливии. Следует также напомнить о видео, на котором запечатлена беседа двух наемников — мужчины разговаривали на украинском языке.

Сирийские боевики

В конце «расследования» газета связала вербовку сирийских террористов для участия в сражениях в Ливии с Россией. Издание упомянуло о «заслуживающих доверия» данных от источников, указывающих на усилия РФ по найму боевиков в городе Дума. Нужно подчеркнуть, что сейчас этот город пуст. После эскалации кризиса в стране многие жители Думы бежали, часть из них была вывезена на подконтрольную протурецкими группировкам территорию. Согласно официальной информации Минобороны РФ, с 5 марта город покинули более 33,3 тысячи человек, в том числе 29 217 мирных жителей. Боевики также покинули Думу.

Очевидно, что там просто некого вербовать. Да и достоверность «заслуживающих доверия» источников, мягко говоря, сомнительна — все обвинения основаны на заметках в соцсетях, проплаченных статьях в СМИ, а достоверных доказательств продемонстрировано не было.