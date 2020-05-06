Путин наглядно продемонстрировал контроль над ситуацией с коронавирусом в России

Президент России Владимир Путин провел сегодня совещание с участием руководителей федеральных органов власти и регионов страны, посвященное системе противоэпидемических и антикризисных мер в связи с распространением коронавирусной инфекции, а также планам поэтапного выхода из карантина. В Кремле, судя по всему, решили еще раз уточнить, выражаясь словами Дмитрия Пескова, «как это работает, работает ли это эффективно и работает ли вообще».

Вопросы эти никуда за последние недели не исчезли — их «давила» катастрофическая западная статистика заболевших и умерших, а также апокалиптические предсказания со стороны глобальных масс-медиа и некоторых доморощенных экспертов. Давит и сегодня — но опыт взаимодействия человечества с COVID-19 с каждым днем становится все более полным, серьезно корректируя позиции как «коронафобов», так и «коронаскептиков».

В этом отношении, казалось бы, никаких существенных решений на совещании у Путина принято не было. Но общий контекст проведенной им онлайн-встречи все же представляется интересным.

Прежде всего, само совещание было запланировано и проведено чуть раньше «обычного» по отношению к сроку окончания общенационального режима нерабочих дней.

Напомним, что первое президентское обращение по этому поводу датировано 25 марта — тогда режим нерабочих дней устанавливался с 30 марта по 3 апреля. Второе обращение состоялось 2 апреля, за сутки до конца объявленного срока, а режим был продлен сразу на весь апрель. Третье продление нерабочего режима в масштабах всей России, по 11 мая включительно, было оформлено президентским указом от 28 апреля, то есть за двое суток до окончания ранее установленного срока.

Поэтому решать вопрос о следующем продлении или непродлении общенациональных ограничений уже 6 мая, почти за неделю до истечения ранее установленного «дедлайна», Владимир Путин не стал, да и, очевидно, не собирался этого делать. Целью проведенного совещания, это еще раз необходимо подчеркнуть, была презентация и обсуждение планов поэтапного выхода из нынешней экстраординарной ситуации: как на федеральном, так и на региональном уровнях.

Практически наверняка решение по этому вопросу будет принято и озвучено ближе к дате 11 мая. Пока же никаких указаний на то, что общенациональный режим нерабочих дней должен быть или может быть продлен, от российского президента не поступало. Он призвал глав регионов и руководителей министерств действовать в соответствии с актуальной ситуацией, но не спешить с отменой ограничений.

Призыв был услышан. Столичный мэр Сергей Собянин, который заодно возглавляет рабочую группу Госсовета по противодействию коронавирусной инфекции и, следовательно, в курсе всех текущих тенденций, сразу же сообщил, что с 12 мая в Москве планируется возобновить работу промышленных и строительных предприятий — пока без других послаблений в добровольной самоизоляции, включая сохранение режима электронных пропусков. В свою очередь, Роспотребнадзор обнародовал собственные рекомендации о трех этапах смягчения «коронавирусного» режима.

Иными словами, ни о каком ужесточении этого режима в России речи не идет — и это, пожалуй, самый важный итог совещания. Можно констатировать, что прогнозы некоторых западных, да и местных алармистов о катастрофическом сценарии для России провалились. Никакого ЧС, никакой паники или разлада в действиях государственной машины не предвидится. Россия спокойно движется к выходу из самоизоляции, управленческая структура работает слаженно и четко.

Добавим, что на эту тему была еще одна категория спекуляций — о том, что президент якобы не решается взять на себя всю полноту ответственности за страну, делегирует-де реальные властные полномочия из федерального центра в регионы, что в перспективе грозит чуть ли не распадом России, и т. д.

Нет никакого смысла спорить с конспирологическими измышлениями подобного толка. Достаточно указать на то, что перед началом совещания 6 мая Владимир Путин провел показательную встречу с директором Федеральной службы войск национальной гвардии РФ генералом армии Виктором Золотовым — и не в дистанционном режиме, а за одним столом.

Это была знаковая встреча, поскольку Росгвардия, как отметил глава государства, проводит большую работу по обеспечению установленных регионами ограничений. Заметим, что в отличие от структур МВД, имеющих двойное подчинение: федеральное и местное, — Росгвардия напрямую подчинена президенту России. Так что никакой политической самодеятельности регионов или даже намека не нее не предвидится: тут все должно быть — и будет — под контролем.

Так Путин наглядно показал всем сомневающимся, кто действительно контролирует ситуацию в стране. И мягко намекнул, что по результатам всей нынешней коронавирусной эпопеи, если «что-то пойдет не так», может быть принят целый «пакет» стратегических, военно-политических, финансово-экономических и связанных с этим кадровых решений.