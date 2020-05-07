Как турецкие спецслужбы охотятся за гюленистами по всей Европе

Редакция Telegram-канала «Рыбарь» рассказывает о всплывших документах Главной разведывательной организации Турции, которые свидетельствуют о масштабной слежке за турецкими гражданами в ряде европейских стран.

Ресурс Nordic Monitor утверждает, что Национальная разведывательная организация Турции (MIT) устроила нелегальную слежку за критиками турецкого правительства в Германии, Дании, Нидерландах и Швеции.

В распоряжении редакции Nordic Monitor оказались документы, датированные ещё 19 марта 2019 года, которые подтверждают факт слежки за гражданами Турции, проживающими в Евросоюзе. Причина слежки — неприятие исламистских взглядов и критика руководства Анкары и лично президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Слежка преследует своей целью сбор компромата и сведений на критиков турецкого режима с последующей подготовкой запросов по линии МИДа и Интерпола на экстрадицию неугодных граждан на родину.

Документы подтверждают факт слежки за 11 гражданами Турции, подозревающихся в связях с движением гюленистов — причём, оказавшиеся в распоряжении Nordic Monitor документы намекают на то, что это лишь малая часть «досье» турецких спецслужб на гюленистов по всему миру.

Например, одним из объектов слежки стал Бахаттин Караташ, живший в Дании, а ныне ставший резидентом Бельгии. Волонтёр и активист движения попал в поле зрения турецких спецслужб за обучение курдских детей в бедных регионах Турции. Несколько лет Караташ проработал в восточной провинции Ван, сумев создать школьную сеть Serhat, в которой и обучались курдские дети.

В 2016 году по указу турецких властей, школы — в привычном понимании — закрылись, а их инфраструктура была переоборудована под религиозно-просветительские центры запрещённой в России организации «Братья-мусульмане»1. Сейчас в центрах и школах рассказывают о политическом исламе и идеологии правящей партии Справедливости и развития Эрдогана.

Другой волонтёр движения гюленистов — Али Риза Аксу, проживающий в Дании. Турецким спецслужбам удалось заполучить номер его мобильного телефона, собрать на активиста данные, которых хватило для возбуждения дела в суде Стамбула за участие в рядах гюленистов.

Салих Бешир тоже живёт в Дании. Прежде он работал в Sürat Kargo, дочерней транспортной компании Kaynak Holding в Стамбуле. В ноябре 2015 года Kaynak Holding, являвшийся на тот момент крупнейшим издателем в Турции, был закрыт в связи с обвинениями в терроризме. На арест Бешира есть два ордера — причиной значится работа на издателя газеты Zaman, связанной с гюленистами. Кроме того, Салих Бешир был председателем European Bridge Association, международной инициативной группы, налаживавшей культурные связи между Турцией и Европой. Организация была закрыта по указу правительства Эрдогана в 2016 году.

Главная разведывательная организация Турции следила за гражданами в Швеции (Махмут Гюльтекин, волонтёр, помогавший беженцам в Мальмё), Германии (Ведат Огуз, председатель зарегистрированной в Дании медиакомпании Moving Media ApS, аффилированной с закрытой гюленистской газетой Zaman), Нидерландах (Зия Бекман, которого просто обвиняют в связях с гюленистами) и США (Али Чичексай, бизнесмен из провинции Ван, в 2014 году осудивший рейд полиции на газету Zaman и критиковавший политику Турции в отношении свободы печати).

Вся собранная Главной разведывательной организацией Турции информация была направлена в адрес Главного государственного прокурора в провинции Ван. 25 марта 2019 года прокурор Мехмет Али Мерджаноглу постановил расширить расследование и предоставить данные для ознакомления. Полученные досье были направлены прокурорам семи провинций, откуда были родом упомянутые в докладе разведки граждане, с ходатайством о возбуждении уголовных дел на основе доказательств вины и направлении запросов на экстрадицию.

Подобные запросы со стороны Турции — дело обычное.

После провалившегося государственного переворота в 2016 году, Турция направила по линии Интерпола свыше 60 тысяч запросов на арест подозреваемых в участии в путче. Интерполу тогда пришлось отобрать у турецких властей право на запрос, поскольку это прямо нарушало конституцию организации (Статье 3 Интерпола гласит: «…строжайше запрещено использовать Организацию для вмешательства политического, военного, религиозного или радикального характера»).

Согласно данным Стокгольмского центра свободы, в турецких тюрьмах в заключении находится 161 журналист, не говоря уже о полумиллионе турецких граждан, обвинённых в связях с гюленистами.

Подобная деятельность Главной разведывательной организации Турции отлично демонстрирует «рвение» Анкары в борьбе с внутренними врагами. Да и разве может вызывать какое-то удивление охота за журналистами и издателями, если сама Турция уже давно стала родным домом для «Братьев-мусульман» и прочих радикалов?

Irretit muscas, transmittit aranea vespas (лат. Паутина ловит мух и пропускает ос).

1 Организация запрещена на территории РФ.