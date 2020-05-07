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Как турецкие спецслужбы охотятся за гюленистами по всей Европе

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Эксперты:

Как турецкие спецслужбы охотятся за гюленистами по всей Европе

Редакция Telegram-канала «Рыбарь» рассказывает о всплывших документах Главной разведывательной организации Турции, которые свидетельствуют о масштабной слежке за турецкими гражданами в ряде европейских стран.

Ресурс Nordic Monitor утверждает, что Национальная разведывательная организация Турции (MIT) устроила нелегальную слежку за критиками турецкого правительства в Германии, Дании, Нидерландах и Швеции.

В распоряжении редакции Nordic Monitor оказались документы, датированные ещё 19 марта 2019 года, которые подтверждают факт слежки за гражданами Турции, проживающими в Евросоюзе. Причина слежки — неприятие исламистских взглядов и критика руководства Анкары и лично президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Как турецкие спецслужбы охотятся за гюленистами по всей Европе

Слежка преследует своей целью сбор компромата и сведений на критиков турецкого режима с последующей подготовкой запросов по линии МИДа и Интерпола на экстрадицию неугодных граждан на родину.

Документы подтверждают факт слежки за 11 гражданами Турции, подозревающихся в связях с движением гюленистов — причём, оказавшиеся в распоряжении Nordic Monitor документы намекают на то, что это лишь малая часть «досье» турецких спецслужб на гюленистов по всему миру.

Как турецкие спецслужбы охотятся за гюленистами по всей Европе

Например, одним из объектов слежки стал Бахаттин Караташ, живший в Дании, а ныне ставший резидентом Бельгии. Волонтёр и активист движения попал в поле зрения турецких спецслужб за обучение курдских детей в бедных регионах Турции. Несколько лет Караташ проработал в восточной провинции Ван, сумев создать школьную сеть Serhat, в которой и обучались курдские дети.

В 2016 году по указу турецких властей, школы — в привычном понимании — закрылись, а их инфраструктура была переоборудована под религиозно-просветительские центры запрещённой в России организации «Братья-мусульмане»1. Сейчас в центрах и школах рассказывают о политическом исламе и идеологии правящей партии Справедливости и развития Эрдогана.

Как турецкие спецслужбы охотятся за гюленистами по всей Европе

Другой волонтёр движения гюленистов — Али Риза Аксу, проживающий в Дании. Турецким спецслужбам удалось заполучить номер его мобильного телефона, собрать на активиста данные, которых хватило для возбуждения дела в суде Стамбула за участие в рядах гюленистов.

Салих Бешир тоже живёт в Дании. Прежде он работал в Sürat Kargo, дочерней транспортной компании Kaynak Holding в Стамбуле. В ноябре 2015 года Kaynak Holding, являвшийся на тот момент крупнейшим издателем в Турции, был закрыт в связи с обвинениями в терроризме. На арест Бешира есть два ордера — причиной значится работа на издателя газеты Zaman, связанной с гюленистами. Кроме того, Салих Бешир был председателем European Bridge Association, международной инициативной группы, налаживавшей культурные связи между Турцией и Европой. Организация была закрыта по указу правительства Эрдогана в 2016 году.

Как турецкие спецслужбы охотятся за гюленистами по всей Европе

Главная разведывательная организация Турции следила за гражданами в Швеции (Махмут Гюльтекин, волонтёр, помогавший беженцам в Мальмё), Германии (Ведат Огуз, председатель зарегистрированной в Дании медиакомпании Moving Media ApS, аффилированной с закрытой гюленистской газетой Zaman), Нидерландах (Зия Бекман, которого просто обвиняют в связях с гюленистами) и США (Али Чичексай, бизнесмен из провинции Ван, в 2014 году осудивший рейд полиции на газету Zaman и критиковавший политику Турции в отношении свободы печати).

Вся собранная Главной разведывательной организацией Турции информация была направлена в адрес Главного государственного прокурора в провинции Ван. 25 марта 2019 года прокурор Мехмет Али Мерджаноглу постановил расширить расследование и предоставить данные для ознакомления. Полученные досье были направлены прокурорам семи провинций, откуда были родом упомянутые в докладе разведки граждане, с ходатайством о возбуждении уголовных дел на основе доказательств вины и направлении запросов на экстрадицию.

Как турецкие спецслужбы охотятся за гюленистами по всей Европе

Подобные запросы со стороны Турции — дело обычное.

После провалившегося государственного переворота в 2016 году, Турция направила по линии Интерпола свыше 60 тысяч запросов на арест подозреваемых в участии в путче. Интерполу тогда пришлось отобрать у турецких властей право на запрос, поскольку это прямо нарушало конституцию организации (Статье 3 Интерпола гласит: «…строжайше запрещено использовать Организацию для вмешательства политического, военного, религиозного или радикального характера»).

Согласно данным Стокгольмского центра свободы, в турецких тюрьмах в заключении находится 161 журналист, не говоря уже о полумиллионе турецких граждан, обвинённых в связях с гюленистами.

Подобная деятельность Главной разведывательной организации Турции отлично демонстрирует «рвение» Анкары в борьбе с внутренними врагами. Да и разве может вызывать какое-то удивление охота за журналистами и издателями, если сама Турция уже давно стала родным домом для «Братьев-мусульман» и прочих радикалов?

Irretit muscas, transmittit aranea vespas (лат. Паутина ловит мух и пропускает ос).

1 Организация запрещена на территории РФ.

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