Российские военные высадили деревья на «Аллее Победы» в Армении

Ереван, 6 мая. Российские военные Южного военного округа (ЮВО) высадили 75 разных деревьев в парке «Патриот» в армянском городе Гюмри.

Военнослужащие в рамках патриотической акции «Аллея Победы», приуроченной к 75-летию Победы, высадили деревья. Новая аллея появилась как знак уважения и признательности ветеранам.

Полковник Николай Мартынюк рассказал об акции. По его словам, деревья символизируют жизнь и вечную память о подвиге советских солдат.

В пресс-службе ЮВО сообщили, что ученики школы Минобороны РФ к 9 мая сделают памятные таблички. На каждой табличке появится информация о ветеранах, которые доблестно защищали Родину в годы войны.

Ранее в Петербурге возле Пискаревского мемориального кладбища, где проходят мероприятия памяти советских солдат, посадили аллею елей и сирени. Высадку деревьев приурочили к годовщине Победы.

В России не отказываются от празднования 9 Мая, заявил министр обороны Сергей Шойгу. Авиационное шоу покажут в Москве и в 47 городах страны, а также на российских авиабазах за рубежом.

В военных гарнизонах в индивидуальном порядке поздравят ветеранов войны. Вечером 9 мая по всей стране объявят минуту молчания, чтобы почтить погибших на фронте солдат.