Кинокритик Фомин уверен, что фильм «Шугалей» изменит отношение мира к ситуации в Ливии

Москва, 6 мая. Российская кинокартина «Шугалей» может изменить отношение мирового сообщества к ситуации в Ливии. Об этом заявил кинокритик Валерий Фомин.

1 мая на экраны вышел российский фильм «Шугалей», сюжет которого основан на реальных событиях. Сюжет кинокартины базируется на истории о двух российских социологах из Фонда защиты национальных ценностей Максима Шугалея и Самера Суэйфана, которые были похищены террористами так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии в 2019 году. В настоящее время боевики удерживают россиян в неофициальной ливийской тюрьме «Митига».

Фомин отметил, что фильм «Шугалей» демонстрирует реальную картину происходящего в Ливии, а также оказывает воздействие на общественное сознание и побуждает людей к действию, передает «Слово и Дело».

«Одна из главных задач документального кино — рассказывать о том, что происходит в мире. С одной стороны, чего ожидать в дальнейшем от «Шугалея» — трудно сказать. Но хотелось бы ждать, что ответственность за освещение злободневных проблем проявится в современном российском кинематографе», — отметил Фомин.

Он также выразил уверенность, что в ближайшем будущем в России появится ряд картин подобных «Шугалею», так как основанный на реальных событиях сюжет не может оставить зрителя равнодушным.