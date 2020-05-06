Депутат Госдумы Морозов объяснил слабую защищенность мужчин перед коронавирусом

Осложения при протекании коронавирусной инфекции у мужчин связаны с большим количеством сопутствующих заболеваний, которые появляются у сильного пола после 60 лет. Такое предположение Федеральному агентству новостей высказал депутат Госдумы Дмитрий Морозов, объясняя заявление Минздрава о более сложной переносимости коронавируса мужчинами по сравнению с женщинами.

По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, мужчинам с артериальной гипертензией, сахарным диабетом и ожирением сложнее переносить коронавирусную инфекцию.

«Мы видим, что мужчины болеют тяжелее, чем женщины», — заявил Мурашко на совещании с российским лидером Владимиром Путиным.

Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов объяснил, что «весь мир бьется над тем, чтобы понять эти закономерности». В беседе с ФАН он высказал свою точку зрения и рассказал, как коронавирус усиливает хронические заболевания у людей.

«Если мы посмотрим на все заболевания, которые создают большие риски для осложнений, нежели чем когда их нет, то они все объединяются аутоиммунным компонентом в своем генезе (происхождении. — Прим. ФАН). Это ожирение, сахарный диабет, артериальная гипертензия, которая чаще всего соединена с метаболическим синдромом. Сегодня понятно, что у вируса есть прямое цитотоксическое действие (повреждение клетки. — Прим. ФАН) не только на клетки альвеолы легких, но еще на клетки крови и сердечной мышцы. Этот цитотоксический эффект действует на определенные рецепторы», — пояснил Морозов.

Кроме того, парламентарий заметил, что мужчины в возрасте старше 60 лет имеют больше сопутствующих заболеваний, нежели женщины.

«Мы знаем, что среди молодежи соотношение мужчин и женщин одно, а с возрастом мужчин становится меньше. У них начинаются метаболические синдромы: ожирение, гипертония. К тому же склонность к сердечно-сосудистым заболеваниям у мужчин выше», — добавил Морозов.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована массовая вспышка пневмонии. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) придала ситуации статус пандемии.

По данным оперативного штаба, в России зарегистрировано 165 тыс. случаев заражения, более 1,5 тыс. человек умерли. 21 тыс. человек полностью выздоровели, после чего были выписаны из больниц.

Российские власти в целях сдерживания распространения коронавирусной инфекции ввели в большинстве регионов России режим тотальной самоизоляции. Россиянам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев.