Сирия, 6 мая. Полевой командир «Дивизии Султан Мурад» был взорван в своей машине в Алеппо. Четверо террористов «Исламского государства»1 были арестованы в Ракке. Сирийская армия направила подкрепления в Даръа. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская Арабская Армия (САА) и союзные силы: направили подкрепления и арестовали предположительного организатора нападения на военнослужащих в Даръа.

«Дивизия Султан Мурад»: лишилась полевого командира при взрыве заминированного автомобиля в Алеппо.

«Исламское государство» (ИГ1, ИГИЛ1): лишилось «спящей ячейки» в Ракке.

«Исламская партия Туркестана»: разрушила ТЭЦ на юге Идлиба, оставив без электричества близлежащие поселения.

«Демократические силы Сирии» (SDF): провели рейд в Ракке, арестовав четырех человек, подозреваемых в пособничестве террористам ИГ.

Провинция Алеппо

Курдский новостной портал Rojava Network сообщил о росте напряженности между отрядами «Сирийской национальной армии» на фоне выхода нескольких отрядов боевиков из состава «Дивизии Сулдтан Мурад». Согласно информации источника, командиры отделившихся бригад: Абу Валид Ази, Араба Идрис, Абу Билял Ханиш, Абу Мухаммад Хур и Фади Дири заявили о том, что не разделяют текущую политику руководства, в частности отправку отрядов в Ливию для боев на стороне Правительства национального согласия (ПНС), поддерживаемого Турцией.

Telegram-канал Directorate сообщил, что в подконтрольном боевикам городе Африн прогремел очередной взрыв. Самодельная бомба была установлена в автомобиле высокопоставленного полевого командира «Дивизии Султан Мурад», сам он скончался при детонации бомбы. Пока что ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за произошедшее.

Провинция Даръа

На восток и запад Даръа было направленно крупное военное подкрепление правительственных войск. Как сообщает Baladi News, САА усиливает свое военное присутствие у поселка Тель-Кадер и Аль-Ядуда, где также был арестован бывший полевой командир боевиков, который несет ответственность за убийство девяти военнослужащих сирийской армии. Военные подкрепления также прибыли к 52-ой и 38-ой бригадам к востоку от города Даръа, где отмечались вылазки «спящих ячеек» боевиков.

Источники в Сирийской обсерватории по правам человека добавили, что в провинции состоялась встреча между шейхами местных племен и представителями САА и союзных сил. Шейхи пообещались приложить со своей стороны усилия по поиску виновных в последних нападениях на сирийских военнослужащих лиц.

Провинция Идлиб

Как сообщает агентство Anna News, на юге провинции Идлиб боевики из состава запрещенной в РФ «Исламской партии Туркестана» уничтожили охлаждающую систему ТЭЦ в районе поселка Зайзун. Ранее боевики уже вызвали недовольство местных жителей, когда демонтировали в округе опоры линий электропередач для перепродажи кабеля, а также разрушили отопительные котлы в соседнем поселке, оставив сельчан без горячей воды. Разрушенная боевиками электростанция относится к одним из самых мощных в Сирии. Ее мощность составляет 384 мегаватта, она снабжала электроэнергией близлежащие населенные пункты.

Провинция Ракка

Как передает- Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR), военный совет Ракки, подконтрольный боевиками «Демократических сил Сирии» провел рейд в поселке Тель-Баяд, где после обыска в их домах были задержаны четверо человек, которых обвинили в принадлежности к «спящим ячейкам» «Исламского государства», а также организации нападений на патрули SDF и гражданских лиц. Пресс-центр сил безопасности SDF «Асайиш» распространил в сети фотографии изъятого у боевиков вооружения и материалов, для изготовления взрывчатки.

1 Организация запрещена на территории РФ.