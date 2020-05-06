Лента новостей Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Сводки из Сирии
  /  Обновлено: 

Сирия новости 6 мая 19.30: командир «Дивизии Султан Мурад» был взорван в своей машине в Алеппо, 4 террориста ИГ* арестованы в Ракке

49
0 Оставить комментарий

Сирия новости 6 мая 19.30: командир «Дивизии Султан Мурад» был взорван в своей машине в Алеппо, 4 террориста ИГ* арестованы в Ракке

Сирия, 6 мая. Полевой командир «Дивизии Султан Мурад» был взорван в своей машине в Алеппо. Четверо террористов «Исламского государства»1 были арестованы в Ракке. Сирийская армия направила подкрепления в Даръа. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская Арабская Армия (САА) и союзные силы: направили подкрепления и арестовали предположительного организатора нападения на военнослужащих в Даръа.

«Дивизия Султан Мурад»: лишилась полевого командира при взрыве заминированного автомобиля в Алеппо. 

«Исламское государство» (ИГ1, ИГИЛ1): лишилось «спящей ячейки» в Ракке.

«Исламская партия Туркестана»: разрушила ТЭЦ на юге Идлиба, оставив без электричества близлежащие поселения. 

«Демократические силы Сирии» (SDF): провели рейд в Ракке, арестовав четырех человек, подозреваемых в пособничестве террористам ИГ. 

Текущая расстановка сил в Сирии

Провинция Алеппо

Провинция Алеппо

Курдский новостной портал Rojava Network сообщил о росте напряженности между отрядами «Сирийской национальной армии» на фоне выхода нескольких отрядов боевиков из состава «Дивизии Сулдтан Мурад». Согласно информации источника, командиры отделившихся бригад: Абу Валид Ази, Араба Идрис, Абу Билял Ханиш, Абу Мухаммад Хур и Фади Дири заявили о том, что не разделяют текущую политику руководства, в частности отправку отрядов в Ливию для боев на стороне Правительства национального согласия (ПНС), поддерживаемого Турцией.

Telegram-канал Directorate сообщил, что в подконтрольном боевикам городе Африн прогремел очередной взрыв. Самодельная бомба была установлена в автомобиле высокопоставленного полевого командира «Дивизии Султан Мурад», сам он скончался при детонации бомбы. Пока что ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за произошедшее.

Провинция Даръа

Провинция Даръа

На восток и запад Даръа было направленно крупное военное подкрепление правительственных войск. Как сообщает Baladi News, САА усиливает свое военное присутствие у поселка Тель-Кадер и Аль-Ядуда, где также был арестован бывший полевой командир боевиков, который несет ответственность за убийство девяти военнослужащих сирийской армии. Военные подкрепления также прибыли к 52-ой и 38-ой бригадам к востоку от города Даръа, где отмечались вылазки «спящих ячеек» боевиков.

Источники в Сирийской обсерватории по правам человека добавили, что в провинции состоялась встреча между шейхами местных племен и представителями САА и союзных сил. Шейхи пообещались приложить со своей стороны усилия по поиску виновных в последних нападениях на сирийских военнослужащих лиц.

Провинция Идлиб

Провинция Идлиб

Как сообщает агентство Anna News, на юге провинции Идлиб боевики из состава запрещенной в РФ «Исламской партии Туркестана» уничтожили охлаждающую систему ТЭЦ в районе поселка Зайзун. Ранее боевики уже вызвали недовольство местных жителей, когда демонтировали в округе опоры линий электропередач для перепродажи кабеля, а также разрушили отопительные котлы в соседнем поселке, оставив сельчан без горячей воды. Разрушенная боевиками электростанция относится к одним из самых мощных в Сирии. Ее мощность составляет 384 мегаватта, она снабжала электроэнергией близлежащие населенные пункты.

Провинция Ракка

Провинция Ракка

Как передает- Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR), военный совет Ракки, подконтрольный боевиками «Демократических сил Сирии» провел рейд в поселке Тель-Баяд, где после обыска в их домах были задержаны четверо человек, которых обвинили в принадлежности к «спящим ячейкам» «Исламского государства», а также организации нападений на патрули SDF и гражданских лиц. Пресс-центр сил безопасности SDF «Асайиш» распространил в сети фотографии изъятого у боевиков вооружения и материалов, для изготовления взрывчатки. 

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

Новости партнеров

Новости партнеров