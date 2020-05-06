Цена вмешательства Турции в дела Ливии — здоровье и жизни простых рабочих

Анкара, 6 мая. Правительство Турции с 11 мая намерено запустить текстильную и автомобильную промышленность, работа которых была приостановлена из-за пандемии коронавируса. Анкара испытывает серьезные финансовые трудности из-за внутренних проблем и военного вмешательства в конфликты в других странах.

По словам турецкого журналиста Корай Дюзгерена, Реджеп Тайип Эрдоган готов подвергнуть жителей страны серьезной опасности заражения COVID-19, поскольку Турция остро нуждается в деньгах. Экономика страны находится в тяжелом положении, а авантюры президента истощают казну еще сильнее. Анкара тратит огромные ресурсы для вмешательства во внутриливийский кризис: деньги идут на поставки оружия, бронетехнику, современное военное оборудование, вербовку наемников и пропаганду в СМИ. Сейчас, по данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR), в Ливии находится почти 8 тысяч радикалов из Сирии, еще 3 тысячи обучаются в тренировочных лагерях. Зарплата каждого из них составляет $2000.

Дюзгерен также подчеркнул, что национальная валюта сильно просела по отношению к доллару. Экономический кризис и агрессивная внешнеполитическая риторика Турции привела к тому, что власти вынуждены как можно скорее отменять карантинные меры и возобновлять работу предприятий, не считаясь со здоровьем своих граждан.