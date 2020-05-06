Эксперты оценили шансы на выход россиян из самоизоляции по итогам совещания у Путина

Президент России Владимир Путин провел совещание с членами правительства и главами субъектов федерации о реализации мер поддержки экономики и социальной сферы страны во время пандемии коронавируса.

Глава государства ознакомился с ситуацией и предложил губернаторам выработать в каждом регионе дальнейший алгоритм действий с опорой на мнение ученых и с учетом всех возможных рисков. Где-то профилактические меры должны быть сохранены или дополнены, а где-то, по словам президента, «возможно планировать их определенное, обоснованное смягчение».

В интервью Федеральному агентству новостей эксперты оценили возможные изменения в жизни россиян с 12 мая и рассказали, как новые решения по выходу из режима самоизоляции позволят вернуть экономику страны на прежний уровень.

Жизнь после майских праздников

Начиная совещание, Владимир Путин отметил, что принятые в марте и апреле ограничительные меры вводились поэтапно. Так же поэтапно ограничения и должны прекращаться.

«К 5 мая я просил разработать рекомендации по параметрам аккуратного, постепенного выхода из режимов вынужденных ограничений», — напомнил Путин.

Главы регионов должны будут за ближайшие дни выработать свои планы действий на период после 11 мая.

«Конечно, жизнь гораздо сложнее любых схем. И, тем не менее, важно иметь обоснованный, выверенный с учетом мнения специалистов, алгоритм действий для каждого региона страны», — подчеркнул президент.

Дело в том, что ситуация с распространением коронавируса в субъектах федерации складывается по-разному. Где-то жесткие, оправданные профилактические меры необходимо сохранять или даже дополнять, а где-то возможно планировать их обоснованное смягчение, пояснил глава государства.

Однако любая неосторожность или поспешность могут обернуться срывом, откатом назад.

«Цена малейшей ошибки — это безопасность, жизнь, здоровье наших людей. Поэтому ответственность за каждое принятое решение — и коллег из правительства, и глав регионов — крайне высока», — предостерег Путин.

Директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов в разговоре с корреспондентом ФАН констатировал, что общими усилиями россиянам удалось стабилизировать ситуацию с распространением коронавирусной инфекции.

«Нам удалось развернуть, с учетом в том числе самых негативных сценариев, достаточные медицинские мощности и тем самым не допустить обвального заражения, — отметил политолог. — Кроме того, удалось удержать летальность, а также тяжелые случаи на достаточно низком уровне. Все это — в первую очередь благодаря сознательности и отзывчивости подавляющего большинства граждан нашей страны, которые услышали призывы федеральной и региональной властей и согласились на режим добровольной самоизоляции».

Именно поэтому сейчас вполне можно начать аккуратный процесс выхода из этих вынужденных мер, предполагает Мартынов.

Маски и койки

Члены правительства отчитались перед президентом о реализации мер поддержки бизнеса и населения во время пандемии. Глава министерства труда Антон Котяков сообщил, что с 15 апреля около 66 тысяч семей получили материнский капитал в беззаявительном порядке.

В настоящее время число безработных в России составляет 1 миллион 243 тысячи человек. Это число значительно выросло после того, как постановка на учет по безработице стала дистанционной.

Руководитель министерства здравоохранения Михаил Мурашко отметил, что ситуация с медоборудованием и тестами в стране стабильна, налажено их производство. Российскими предприятиями производятся в том числе и многоразовые защитные костюмы для врачей. Достаточным является сейчас и коечный фонд.

Министр экономического развития Максим Решетников рассказал о предпринятых мерах поддержки бизнеса. Помощь оказывается предприятиям одиннадцати сфер экономики, на которых занято более 6 млн человек. Из них более трех миллионов — в компаниях среднего и малого бизнеса. Предприятиям предоставляются отсрочки уплаты налогов. Сроки уплаты были перенесены для 1,5 млн субъектов предпринимательства, общая сумма перенесенного налогового бремени составляет 217 млрд рублей.

Уже сейчас российскими банками предоставляются кредитные каникулы. 35 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса попросили о кредитных каникулах, и 60% заявок были одобрены, сообщил Решетников.

Владимир Путин подчеркнул, что все граждане России должны знать, какие меры поддержки предоставляются правительством.

«Все должны знать, каким образом они могут воспользоваться льготами, как это сделать, эти способы должны быть доступными для людей», — добавил российский президент.

Турники возвращаются

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в своем докладе констатировала, что своевременно принятые меры позволили задержать развитие эпидемии на два месяца. Ситуация по стране различается достаточно сильно. Так, в ряде регионов темпы прироста заболеваемости не превышают 3%.

Роспотребнадзором были подготовлены методические рекомендации по поэтапному снятию ограничений. Предполагаются три этапа снятия карантинных мер. Соответствующее решение на каждом из этапов будут принимать главы субъектов федерации.

На первом этапе будет расширен перечень общественных мест, разрешенных к посещению, позволены занятия физкультурой на открытых спортплощадках. Также откроются небольшие магазины и учреждения сферы услуг, будут разрешены прогулки с детьми.

На втором этапе начнут работу образовательные учреждения, прогулки с членами семьи, откроются магазины большой площади.

Третий этап снятия ограничений предполагает, что граждане смогут посещать скверы и парки при соблюдении социальной дистанции, возобновят работу предприятия общественного питания. В случае же осложнения ситуации с коронавирусом ограничения могут быть возобновлены, добавила Попова.

Глава Москвы Сергей Собянин в ходе совещания пообещал, что с 12 мая в мегаполисе начнут работу промышленные предприятия и объекты строительства. При этом в ближайшее время невозможно восстановление работы парикмахерских, салонов красоты и иных заведений сферы услуг, отметил столичный градоначальник.

Москва «задышит»

Эксперт, эрудит и телеведущий Анатолий Вассерман в беседе с корреспондентом ФАН заметил, что возобновление работы предприятий не может привести к росту заболеваемости новой коронавирусной инфекцией.

«В большей части промышленных предприятий существенное число рабочих мест механизировано, и потому расстояния между сотрудниками достаточно велики для безопасности, — пояснил Вассерман. — В строительстве картина примерно та же, причем значительная часть работ проходит на открытом воздухе. Честно скажу, я изрядно удивился, когда закрыли строительные работы, поскольку риск там заразиться минимальный».

Заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимир Афонский также позитивно оценил возобновление работы предприятий.

«Я искренне рад и приветствую такое решение, поскольку, разумеется, компании ждут не дождутся, когда им разрешат работать», — заявил депутат в интервью ФАН.

Ситуация с распространением коронавируса в регионах очень разная, и проблемы, связанные с пандемией, тоже разные. Поэтому в ряде субъектов федерации был определен ряд предприятий, которые остановить в принципе было невозможно, иначе мог нарушиться производственный процесс, напомнил Афонский. Регионам было дано право на федеральном уровне определять перечень таких предприятий и на региональном уровне принимать самостоятельные решения в зависимости от эпидемиологической обстановки.

«То, что с 12 мая, по крайней мере в Москве, открываются предприятия и они задышат, начнут работать — очень верно. Открытие строек, вне всякого сомнения, — также обоснованное решение. В целом, ситуация с эпидемией коронавируса сейчас находится более-менее под контролем, но при этом все равно следует учитывать все меры безопасности», — заключил собеседник ФАН.

Не топтаться на месте

Завершая открытую часть совещания, президент Владимир Путин отметил, что значительные полномочия по введению ограничительных мер были переданы в регионы России.

«Страна большая, ситуация разная. Практика показала, что мы поступили абсолютно правильно, по нашему пути пошли другие зарубежные страны», — отметил глава государства.

Сейчас общую координацию всей работы по оживлению экономики и снятию мер самоизоляции должно осуществлять правительство РФ. Это будет самым прямым образом влиять на сохранение экономики.

«И вперед забегать нельзя, и топтаться на месте бессмысленно. Нам необходима координация», — подчеркнул Владимир Путин.

По данным на 6 мая, в России выявлено 165 929 пациентов с коронавирусом, из них 10 559 пациентов — за последние сутки. От COVID-19 умерло 1537 жителей страны, а 21 327 человек излечились. В мире коронавирус обнаружен более чем у 3,7 млн человек, 258 тысяч человек скончались.