Кудряшов: ПНС будет скрывать озвученные в фильме «Шугалей» преступления, ликвидируя людей

Представитель Восточного Правительства Ливии в РФ Станислав Кудряшов заявил, что похищение боевиками ПНС заместителя президента Аудиторского Бюро Редхи Куркаба, который похож на персонажа фильма «Шугалей», свидетельствует о страхе «премьер-министра» Файеза Сарраджа.

Напомним, что на следующие сутки после премьеры отечественного боевика на ливийском телеканале «Джамахирия» одна из группировок «МВД» ПНС похитила чиновника, занимающего схожий пост с героем кинокартины, который по сценарию передал российским социологам данные по банковским счетам Сарраджа. Куркаб возглавляет Генеральный департамент Финансового надзора за государственным сектором в Ливии. За несколько дней до нападения он отклонил предложение «министра внутренних дел» Фатхи Башаги, предусматривающее «распил» государственного бюджета, а также инициировал ревизию денежных переводов главы «ведомства».

Данный инцидент, по мнению Станислава Кудряшова, является ответом ПНС на фильм «Шугалей». В эксклюзивном интервью для Федерального агентства новостей официальный представитель Восточного Правительства Ливии объяснил, как похищение чиновника связано с премьерой кинокартины и какие провокации в связи с этим следует ожидать от ПНС:

«Безусловно это является и признаком, и прямой реакцией на выход фильма. Я тоже его смотрел. Отличное кино, очень правдиво отражена вся ситуация, особенно касательно ПНС. Многие факты о незаконной деятельности структур, поддерживающих Сарраджа, со временем будут выходить на поверхность, и международная общественность не сможет закрыть на это глаза. Представители ПНС очень боятся огласки и будут предпринимать попытки скрыть преступления, похищая и ликвидируя людей, которые располагают какой-либо информацией».

Незаконный арест и насильственное помещение под стражу является стандартной практикой для боевиков ПНС. По мнению дипломата, они готовы уничтожить любого человека, в руках которого оказывается изобличающая террористический режим «правительства» Сарраджа информация. Так как в силовых структурах ПНС состоят необразованные джихадисты, под подозрение можно попасть даже за внешнее сходство с актером художественного фильма.

«По большей части люди, выступающее на стороне ПНС, малообразованные, для них даже внешнее сходство Куркаба с персонажем фильма является достаточным поводом для похищения. Но это не первостепенный фактор. У похищенного мог быть доступ к аналогичной информации, представляющей ценность для международной общественности, проливающей свет на деятельность группировок «МВД» ПНС и членов нелегитимного «правительства» Сарраджа, я это вполне допускаю» — заметил он.

Кудряшов также напомнил, что глава «МВД» ПНС не состоит в санкционных списках ООН, невзирая на то, что Организация обвиняет его в сотрудничестве с террористами.

«Что касается «министра внутренних дел» ПНС, мы понимаем, что это условная должность. Он не влияет на боевиков, которые ходят в форме его министерства. В «МВД» ПНС очень много группировок, которые имеют соответствующие опознавательные знаки, но ведут себя как террористы: убивают, похищают и продают людей, грабят и так далее. Я сомневаюсь, что Башагу оповещают обо всем. Человек купил себе место в ПНС, статус какого-то чиновника псевдо-принятого ООН «правительства» и с этой позиции он говорит с международным сообществом на те темы, которые выгодны ему. Когда звучат неудобные вопросы, обличающие реальную деятельность его «министерства», он предпочитает молчать. Башага — действующий террорист, который находится в розыскных списках, он ежедневно совершает преступления, надо называть вещи своими именами», — заметил политик.

По его словам, работа ООН в Ливии оставляет желать лучшего и никакой реальной деятельности, направленной на поддержание мира и порядка, сотрудники западной организации не представляют:

«На сегодняшний день накопилось очень много вопросов к структурам Организации Объединенных Наций, которые должны реагировать на беспредел ПНС. Например, на продолжающийся трафик боевиков, которых Турция перебрасывает из Сирии в Ливию и многое другое. Но никакой работы в данном ключе со стороны ООН мы не наблюдаем, нас это очень беспокоит, потому что есть итоги Берлинской конференции, включающие в себя оружейного эмбарго Организации в отношении Ливии, режим прекращения боевых действий. Однако все это нарушается определенными государствами, поддерживающими Сарраджа, какими — общеизвестный факт, но ООН молчит».

В завершении беседы с ФАН представитель Восточного Правительства Ливии в РФ выразил надежду, что резонанс от проката отечественного боевика «Шугалей» поспособствует скорейшему освобождению незаконно заточенных в частной тюрьме ПНС «Митига» российского социолога Максима Шугалея и его переводчика Самера Суэйфана. Ученые находятся в плену у террористов последние 11 месяцев, за это время состояние их здоровья заметно усугубилось.