Ученого, стоящего «на пороге открытия» о коронавирусе, убили в США

Вашингтон, 6 мая. Ученого, занимающегося исследованием новой коронавирусной инфекции, обнаружили мертвым в США. 37-летний Бин Лю работал в университете Питтсбурга и якобы стоял на пороге открытия о COVID-19.

По данным журнала People, тело Лю нашли в субботу, 2 мая. Предполагаемый убийца ученого, по версии полиции, покончил с собой. Правоохранители обнаружили труп злоумышленника в машине. Мужчины были знакомы.

Коллеги ученого в комментарии изданию рассказали, что Бин стоял на пороге очень важного открытия, связанного с пониманием клеточных механизмов, которые лежат в основе заражения коронавирусом.

Напомним, США являются лидером по числу заболевших COVID-19 в мире и винят в эпидемии Китай, где произошла вспышка коронавирусной инфекции. Пекин, в свою очередь, обвиняет США в завозе коронавируса.

В России считают, что этот вопрос требует проверки и внимательного изучения, ведь нельзя забывать о том, какую политику ведет Вашингтон, в том числе и в области вооружений. Так, несмотря на конвенции по нераспространению самых опасных видов оружия массового поражения, Штаты не спешат накладывать на себя какие-либо ограничения.

По мнению первого зампреда комитета Госдумы по обороне Александра Шерина, США могли использовать коронавирус в экономической войне с КНР. Не исключает вероятности рукотворного происхождения вируса и доктор медицинских наук, первый зампред комитета ГД по образованию и науке Геннадий Онищенко. По его словам, в отличие от других стран, Штаты так и не представили своего нулевого пациента, то есть того, с кого на американской территории началась эпидемия COVID-19.