Москва, 6 мая. Российский фильм «Шугалей» демонстрирует реальную картину событий в Ливии. Об этом заявил востоковед и публицист Андрей Онтиков.

1 мая в эфире телеканала НТВ состоялась премьера российской кинокартины «Шугалей», которая основана на реальных событиях. В основе сюжета лежит история о двух российских социологах из Фонда защиты национальных ценностей Максима Шугалея и Самера Суэйфана. В 2019 году россияне были похищены террористами так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. В настоящее время они удерживаются боевиками ПНС в неофициальной ливийской тюрьме «Митига».

Онтиков отметил, что в кинокартине «Шугалей» очень точно отражен реальный расклад сил в Ливии. Фильм демонстрирует, что власти ПНС Ливии опираются на запрещенные в России террористические группировки «Исламское государство»1, «Аль-Каида»1 и «Братья-мусульмане»1.

«В этом смысле в фильме не было никаких преувеличений. Люди запятнаны, они с очень нехорошей репутацией, если говорить о ПНС», — пояснил Онтиков.

Он также добавил, в настоящее время в России практически не появляются художественные и документальные фильмы, повествующие о событиях в других странах, поэтому выход картины «Шугалей» на экраны является крайне важным шагом, передает «НьюИнформ».

«К великому сожалению, Ближний Восток, Северная Африка и в целом Африка часто ускользают от внимания российского зрителя. Поэтому важно снимать такие фильмы как «Шугалей», — подчеркнул Онтиков.

По его мнению, в России должно появляться больше подобных фильмов, так как они позволяют сделать правильные выводы о происходящем в Ливии.

1 Организация запрещена на территории РФ.