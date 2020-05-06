Названы условия снятия ограничений из-за пандемии. События дня. ФАН-ТВ

Названы условия снятия ограничений из-за COVID-19

Президент России Владимир Путин провел совещание по вопросам ослабления мер борьбы с коронавирусом. Глава государства отметил, что ситуация в субъектах складывается по-разному. И поэтому где-то ограничения необходимо сохранить, а в каких-то регионах возможно смягчение. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о снятии мер в три этапа. Первый предусматривает возможность занятия спортом на улице, прогулки с детьми, открытие небольших торговых точек. Затем разрешат прогулки с членами семьи, возобновят работу образовательные организации и торговые точки большей площади. Третья стадия подразумевает открытие парков, гостиниц и объектов общепита.

«При снятии ограничений предполагается оценка следующих основных показателей: темп прироста заболеваемости, то есть количество новых случаев заболевания, свободный коечный фонд для госпитализации больных новой коронавирусной инфекцией, показатели охвата тестирования, чтобы понимать, насколько широко инфекция распространена в том или ином регионе», — рассказала Попова.

Она отметила, что в случае осложнения эпидситуации ограничительные мероприятия могут быть возобновлены. Также Владимир Путин выслушал доклад мэра Москвы Сергея Собянина. Он отметил, что на данном этапе выход из режима самоизоляции и отмена ограничительных мер в сфере услуг преждевременны.

«Это дает возможность нам принять решение и с 12 числа разрешить работу не части промпредприятий, как сейчас, а всех промышленных предприятий. Не части строительных предприятий, как сейчас, а всех строительных предприятий. Это дает возможность полумиллиону москвичей получить полноценную работу, возобновить полноценную работу», — резюмировал Собянин.

Он также отметил, что это важно для российской экономики, потому что заказы столичных предприятий создают около 3,5 млн рабочих мест по всей стране. В завершении президент подчеркнул, что все меры по снятию ограничений должны координироваться правительством.