Экс-участник «Артподготовки» рассказал, как Мальцев кинул соратников на «революции» — 2017

Петербургский «оппозиционер», успевший побывать участником нескольких городских общественно-политических движений, включая ультрарадикальную «Артподготовку», рассказал, почему утратил веру в дело соратников и лидеров протеста, и почему считает, что назвать выступления местной оппозиции цирком — значит, обидеть цирк.

Мужчина объяснил, что перестал поддерживать курс российской власти и решил примкнуть к либералам в 2014 году, поскольку не принял воссоединение Крыма с Россией. Но активно участвовать в акциях несогласных начал двумя годами позже — в 2016-м.

За эти годы он был участником нескольких движений, его можно увидеть практически на всех фотографиях, сделанных во время многочисленных пикетов и оппозиционных митингов. При этом мужчина признался, что местное протестное движение успело его порядком разочаровать.

«Наболело, хочу рассказать, что на самом деле происходит у нас в городе. Вообще, сказать, что это цирк, — значит, обидеть цирк», — сказал он в интервью агентству «Невские новости».

Свой либеральный путь он начал в межрегиональном общественном движении оппозиционного политика Вячеслава Мальцева «Артподготовка», которое в 2018 году было внесено в список запрещенных некоммерческих организаций.

Однако анонсированная Мальцевым 5 ноября 2017 года «революция» закончилась, не успев начаться. Как объяснил мужчина, бывшие сторонники оппозиционера считают, что тогда их просто кинули.

«Товарищ Мальцев, который, кстати, потом симулировал сердечный приступ и бежал во Францию от греха подальше, призывал 5 ноября 2017 года всех выходить на баррикады. Мы ему верили: говорил грамотно и убедительно. Обещал поддержку силовиков, рассказывал, что «все схвачено», нужно только выйти на улицы. Он нас, соответственно, возглавит, простит все кредиты и даст всем, кто его поддержит, квартиры на Тверской — такой бред, если честно», — вспомнил собеседник агентства.

Несмотря на очевидно преувеличенные обещания, активисты, которых было «аж 50 человек», вышли на митинг.

«Сначала мы стояли на площади Диктатуры Пролетариата, откуда нас вежливо попросили уйти. Позже решили собраться уже на Исаакиевской площади: пришло столько же — до сотни. Пошумели, погалдели, потом приехал ОМОН, площадь оцепили, нас снова попросили уйти», — описал акцию мужчина.

По его словам, у митингующих сразу возникли к Мальцеву вопросы, в частности, — где была в тот момент обещанная поддержка силовиков. Они попытались добиться от лидера объяснений, но это оказалось непросто.

Мужчина рассказал, что все вопросы, заданные политику в рамках его шоу «Плохие новости» тут же удалялись, а те, кто их задавал, попадали в блок. На фоне этого беспредела Мальцев вел себя как ни в чем не бывало.

«Сам Мальцев с довольной улыбкой вещал, что все идет по плану, главное — не останавливаться. Мы спрашивали: что происходит? В смысле — не останавливаться? Почему он лично не прилетел из Франции? Все осталось без ответа», — поделился спикер.

Он отметил, что с тех пор перестал следить за лидером «Артподготовки», потому что потерял к нему всякий интерес.

Бывший участник радикальной организации добавил, что Мальцев запомнился еще и тем, как при нем буквально канули в бездну пожертвования, собранные для одного из представителей оппозиционного крыла Владимира Иванютенко, на которого в декабре 2017 года было совершено покушение. Глава «Артподготовки» объявил сбор средств в пользу соратника, но деньги по назначению так и не дошли.

Мужчина полагает, что Мальцев и вовсе может представлять из себя обыкновенного политического шарлатана. Он не исключает, что ноябрьские протесты 2017 года были лишь продуманной провокацией.

«В 2017-м, на той самой «революции» Мальцева, произошел неприятный инцидент. С оружием в машине задержали Диану Литинскую, Михаила Витенкова и еще одного товарища, уже не помню. После задержания у многих сложилось впечатление, что вся «революция» и найденное оружие — инсценировка спецслужб, чтобы вывести своих агентов из-под удара: Литинскую многие подозревали ранее. Она очень громко призывала к активным действиям, кричала: «Революция будет», а потом у нее нашли оружие: вроде, пистолет и гранату. Но полицейские работали спустя рукава: плохо провели задержание, осмотр машины, дело в итоге развалилось. Машину осмотрели только через несколько часов после задержания, все это время автомобиль стоял у них во дворе», — рассказал он.

В итоге Литинская притворилась жертвой режима, которую в любой момент могут упечь в тюрьму, а затем бежала в Прибалтику, откуда продолжила заявлять о том, что якобы находится под подпиской о невыезде и не может пересечь границу.

Мужчина признался, что, несмотря на все эти обстоятельства, не покинул оппозицию, а решил сменить организацию — перешел в местный штаб скандального блогера Алексея Навального.

Он осознает, что вся мальцевская история, участником которой ему довелось стать, слишком похожа на одну большую провокацию, в которой многие люди получили реальные сроки, оказавшись обманутыми своим лидером. Однако верит, что с Навальным все по-другому.