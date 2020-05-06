СКР подтвердил гибель миллиардера Босова от огнестрельного ранения

Москва, 6 мая. Следственный отдел города Одинцово начал проверку по факту смерти 52-летнего мужчины в селе Усово, рассказала представитель ГУ СК РФ пл Московской области Ольга Врадий.

Врадий подтвердила, что погибшим оказался глава «Аллтека» Дмитрий Босов. Как сообщили в СК РФ, бизнесмен скончался в ночь на 6 мая.

Следователи зафиксировали на теле погибшего огнестрельное ранение. Рядом с Босовым находился пистолет Glock 19. Правоохранители устанавливают, при каких обстоятельствах погиб известный бизнесмен.

По данным журнала Forbes, всего за год Дмитрий Босов смог переместиться в списке самых богатых людей России с 102 места на 86. Его состояние оценивалось в 1,1 млрд долларов.