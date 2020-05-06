Экс-президента Судана Омара Аль-Башира вывезли из тюрьмы в неизвестном направлении

Сотрудники специальных органов увезли бывшего президента Омара Аль-Башира и лидеров его партии «Национальный конгресс Судана» (НКС) из места заключения в тюрьме «Кобер» в неизвестном направлении, сообщает суданское онлайн-издание Rakoba News.

Этот шаг, по словам источника, был предпринят в рамках мер предосторожности после того, как председатель партии НКС Ахмед Харун, который также находился в заключении, заболел коронавирусом. 4 мая Министерство внутренних дел Судана объявило, что Ахмед Харун был отправлен на карантин для того, чтобы ему оказали медицинскую помощь, но после выздоровления будет возвращен в тюрьму.

Вместе с заболевшим на карантин отправили и других лидеров партии, в том числе бывшего президента Омара Аль-Башира.

Помимо коронавируса, многие заключенные, средний возраст которых превышает 65 лет, страдают от различных других заболеваний. По этой причине два месяца назад члены семьи Ахмеда Харуна написали несколько писем суданским властям с просьбой освободить их отца и других членов партии и поместить их под домашний арест на период пандемии, чтобы они имели возможность получить надлежащее медицинское обслуживание.

По состоянию на 6 мая неизвестно, где находятся Аль-Башир и его соратники. Есть вероятность, что заключенные могут находиться в больнице Universal в Хартуме.

Согласно официальным данным, на сегодняшний день в Судане зафиксировано 778 случаев заражения COVID-19, 45 смертельных случаев и 70 выздоровлений.