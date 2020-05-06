Соловейчик: «Новая газета» защищает террористов и провоцирует конфликты в обществе

«Новая газета» опубликовала статью «Наш папа в плену». Это не воспоминания потомков героев Великой Отечественной. Это не воспоминания детей спецназовцев о героических родителях. Это статья о родственниках террористов — тех, кто взрывал, резал, расстреливал.

Из материала «Новой» мы узнаем, что многие жители Чечни и Дагестана в 90-е пошли в террористы «ради своих семей». Слов «террористы», «боевики» и других куда более подходящих для участников массовых убийств газета Дмитрия Муратова тщательно избегает. Авторам «Новой» больше нравится романтичное «комбатанты». Политический аналитик Владимир Соловейчик ознакомился с публикацией и пришел к выводу: героизируя террористов, «Новая газета» занимает их сторону и — выступает против российского государства.

Оправдание терроризма

В центре статьи — тяжелая жизнь вдов террористов на Северном Кавказе. По словам авторов, они подвергаются угнетению со стороны властей. Послушайте вдову чеченского боевика Зарему: ее дети гордятся героическим отцом-боевиком!

«Они [дети] меня спрашивают, за что его посадили? Почему он вышел на войну? Иногда они говорят, что они гордятся своим отцом. Он не был трусом, не был предателем, он защищал свою родину. Дети мне говорят, что когда люди в селе узнают, что они его сыновья, то говорят: «Ваш отец мужественный был человек», — сказала собеседница издания.

А вот слова чеченской вдовы Тоиты: она рассказывает, как ее муж шел на войну против российских войск.

«Когда они [дети] увидели своего отца, действительно, жалко их было… Отец им говорил: хвала Аллаху, я не бегал за чужими женщинами, не был пойман в курятнике, не воровал, я воевал. Я вышел на призыв отпустить женские юбки и выйти на войну», — пояснила она.

Авторы статьи делают любопытные выводы, стремление навязать позитивный образ боевиков не скрывают.

«У большинства детей есть глубокая потребность в положительном образе отца. Особенно в условиях Чечни они героизируют своих отцов-комбатантов и гордятся ими», — указано в тексте.

К российскому государству журналисты строги.

«Попытки власти навязать таким детям отрицательный образ отца вряд ли будут успешны. Адекватной оценке происходившего в годы войны способствовали бы широкие открытые дискуссии и обсуждение постсоветской чеченской истории», — отмечается в статье.

Провокация конфликта на Северном Кавказе

Политолог Владимир Соловейчик напоминает, что «Новая газета», по сути, с 1994 года выступала на стороне чеченских сепаратистов. По его словам, эта их неизмененная позиция еще с тех времен, когда главой Чечни был Джохар Дудаев.

«Такие материалы несут провокационную функцию. Они натравливают одну часть населения северокавказских республик на другую. Наверняка есть вдовы тех, кто воевал против сепаратистов — тех же чеченских милиционеров. Такого рода публикации не служат заживлению ран, нанесенных в долголетнем вооруженном противостоянии. Они приводят к тому, что старый конфликт может разгореться в новых поколениях, стравить вдов и сирот. Это не вызывает никакого сочувствия», — пояснил Соловейчик в беседе с Федеральным агентством новостей.

Редакция «Новой газеты» отдает себе отчет в том, что есть соответствующие статьи в Уголовном кодексе РФ, а потому оправдание и героизация сепаратизма и терроризма происходят «аккуратно, как бы не напрямую».

«По сути оправдание сепаратизма сделано очень грамотно и по-хитрому», — сказал Соловейчик.

Что касается отношения к семьям боевиков, то тут собеседник ФАН на простом примере показал абсурдность позиции «Новой».

«Для «Новой газеты» идеал — западные страны, например, США. Разве может американское правительство платить пенсии тем, кто с оружием в руках на территории страны создавал сепаратистский мятеж и был уничтожен сотрудниками ФБР. Это же же нонсенс, а почему по отношению к России должна действовать другая логика», — говорит Соловейчик.

Политолог считает, что для оценки действий боевиков можно провести социологический опрос в республиках Северного Кавказа — поинтересоваться, что думают люди о недавней истории и как относятся к террористам.

«Я уверен, что мы получим результаты, которые будут противоположны воззрениям авторов «Новой газеты». Всем гражданам РФ, вне зависимости от национального происхождения, нужно здоровье, счастье, мир, любовь и надежная работа. А все это возможно по результатам мирной и созидательной работы, и отнюдь не вооруженного конфликта. Но ясное дело, что такого рода концепции противоречат героизации сепаратизма и вооруженного противостояния», — добавил политический аналитик.

Федеральное агентство неоднократно рассказывало о предполагаемой связи «Новой газеты» с террористами. Следственный комитет и прокуратура Москвы проводят проверку. А журналист «Новой» Денис Коротков, также, по имеющейся информации сотрудничающий с боевиками ИГ1 (запрещено в РФ), во время работы в милиции издевался над задержанными и как минимум один раз устроил настоящий самосуд — прострелил человеку обе ноги.

1 Организация запрещена на территории РФ.