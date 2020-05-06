Сербия благодарит российских военных за помощь в борьбе с COVID-19. ФАН-ТВ

Российский сводный отряд РХБ защиты дезинфицировал более 340 зданий в 33 городах республики и обработал свыше 470 кв. метров дорог. Министр обороны Сербии Александр Вулин поблагодарил Россию за помощь в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

«Министр Шойгу, про которого я могу с гордостью сказать, что он мой друг, он всегда оказывал нам помощь. Мы в Сербии всегда ожидаем поддержку и помощь от России, и именно то свидетельствует об этом, что вы нам помогли намного раньше, чем любые другие», — пояснил Александр Вулин.

В свою очередь вице-мэр Белграда Горан Весич высказал признательность российским военным за помощь и наградил специалистов сводного отряда.

«Использую эту возможность, чтобы поблагодарить их за все, что они сделали для сербского народа. За это мы им очень благодарны, и это является еще одним доказательством крепкой дружбы между двумя народами, которая проносится через века», — сказал Горан Весич.

Российские военные медики, изучив эпидемиологическую обстановку на территории Сербии, также дали ряд рекомендации сербским коллегам по лечению COVID-19.

«Мы старались делать все, что в наших силах, для того, чтобы выполнить и побороть коронавирус. Несмотря на непростую ситуацию с коронавирусом в России, наша помощь Сербии — это помощь друга», — отметил руководитель сводного отряда Минобороны РФ в Сербии Михаил Чернышов.

По данным университета Джонса Хопкинса, на 6 мая, в Сербии зарегистрировано 9677 случаев заражения коронавирусом нового типа и зафиксированы 200 летальных исходов.