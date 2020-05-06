«Единая Россия» собрала 70 млн рублей на помощь гражданам в условиях пандемии

Москва, 6 мая. «Единая Россия» собрала 70 млн рублей за счет членских взносов на оказание помощи гражданам в связи с пандемией коронавируса, сообщил секретарь генерального совета партии Андрей Турчак.

«По состоянию на 6 мая сумма уже превысила 70 млн. Сбор средств продолжается», — сообщили в ЕР.

По словам Турчака, наибольшую активность проявили члены партии в Краснодарском крае, Татарстане, Калмыкии, Курганской области и Петербурге. Собранные средства будут направлены на закупку средств индивидуальной защиты для медиков и компьютерной техники для школьников. Также партия окажет адресную поддержку граждан.

Ранее председатель «Единой России» Дмитрий Медведев призвал членов партии направить месячную зарплату медицинским работникам, которые борются с коронавирусом. Председатель ЕР отметил, что многим членам партии это по силам, однако каждый будет принимать решение лично.

По данным на 6 мая, в России выявлено 165 929 пациентов с коронавирусом, 10 559 пациентов – за последние сутки. В мире коронавирус выявлен более чем у 3,7 млн человек, 258 тысяч человек скончались.